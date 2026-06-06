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ΚΟΣΜΟΣ
Νέο ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο - Πέντε νεκροί
ισραήλ, λίβανος
clock 11:30 | 06/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τουπουργείο Υγείας του Λιβάνου γνωστοποίησε ότι ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε στο νότιο τμήμα της χώρας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένας διασώστης, κάνοντας λόγο για περιστατικό κατά το οποίο «διασώστες εν ώρα καθήκοντος έγιναν στόχος».

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Ζεμπντίν, στην επαρχία Ναμπάτια, σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και διασώστη της οργάνωσης Ρισάλα, και τραυμάτισε (άλλους) δυο ανθρώπους, ανάμεσά τους διασώστη», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου, που κατονόμασε οργάνωση συνδεόμενη με το κίνημα Άμαλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

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