Μέση Ανατολή: Το Ιράν θα «πληρώσει ακριβά το τίμημα» για το πλήγμα στο νοσοκομείο, λέει ο Νετανιάχου

Με νέα, εκατέρωθεν «ανταλλαγή» πληγμάτων και απειλών μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ – Ιράν. Ο κόσμος όλος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα κινήσεις και δηλώσεις των Νετανιάχου, Χαμενεΐ και Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Πέμπτης σφοδρή πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, κατά την οποία επλήγη το νοσοκομείο Soroka στην πόλη Μπερ Σεβά. Νωρίτερα είχε προηγηθεί μεγάλη αεροπορική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού, με σφυροκόπημα της Τεχεράνης και άλλων περιοχών.

Footage posted to social media shows the moment of the ballistic missile impact at Soroka Hospital in Beersheba. pic.twitter.com/aicK9zLSnx

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαιτήσει το πλήρες τίμημα από τους «τυράννους» στην Τεχεράνη μετά τη «στοχοποίηση από το Ιράν του νοσοκομείου Soroka στην Beersheba του νότιου Ισραήλ».

Στους 65 οι τραυματίες στο Ισραήλ

Ο αριθμός των τραυματιών από την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ανέρχεται πλέον σε 65, με τρεις να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε μέτρια, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης διάσωσης του Ισραήλ.

Δεκαοκτώ ακόμη τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να βρουν ασφάλεια στα καταφύγια.

Εντολή Κατς στον ισραηλινό στρατό να εντείνει τα χτυπήματα

«Ο δειλός Ιρανός δικτάτορας κάθεται στα βάθη του οχυρωμένου καταφυγίου και ρίχνει στοχευμένους πυροβολισμούς σε νοσοκομεία και κατοικίες στο Ισραήλ», γράφει ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

«Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου του πιο σοβαρού είδους και ο Χαμενεΐ θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», προειδοποιεί ο Ισραέλ Κατς.

«Ο Πρωθυπουργός (σ.σ. Νετανιάχου) και εγώ έχουμε δώσει εντολή στις IDF να αυξήσουν την ένταση των επιθέσεων κατά στρατηγικών στόχων στο Ιράν και κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, προκειμένου να απομακρυνθούν οι απειλές για το κράτος του Ισραήλ και να υπονομευθεί το καθεστώς των Αγιατολάχ».

Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα κοντά στον πυρηνικό αντιδραστήρα «Αράκ»

Μια περιοχή κοντά στον ερευνητικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ, μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, επλήγη από το Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA).

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε πριν από την επίθεση και πως δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, πρόσθεσε το ISNA.

🚨 BREAKING: Israel has bombed Iran's Arak Heavy Water Nuclear Reactor, a key site in Iran’s nuclear infrastructure.

The Arak facility, a 40MW heavy water reactor, was originally designed to produce weapons-grade plutonium — enough for 1–2 nuclear warheads per year if fully… https://t.co/peUWKCE4Ab pic.twitter.com/9zmbqrOq9X

— Defence Index (@Defence_Index) June 19, 2025