Πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ: Οι Ιρανοί χτύπησαν το νοσοκομείο της Μπερ Σεβά (εικόνες, βίντεο)

Το νοσοκομείο Soroka στην πόλη Μπερ Σεβά του νότιου Ισραήλ χτυπήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μετά την έναρξη του τελευταίου κύματος αντιποίνων αεροπορικών επιδρομών του Ιράν στη χώρα.

Ένας άλλος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε την πόλη Χολόν, νότια του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την Times of Israel. Επικαλούμενη τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και δεκάδες υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν σε διαδρόμους του νοσοκομείου γεμάτους σκόνη και θραύσματα και γιατρούς να στέκονται έξω ανάμεσα σε συντρίμμια του κτηρίου.

«Επείγον: Έχει αναφερθεί άμεσο χτύπημα στο νοσοκομείο Soroka στη Μπερ Σεβά, στο νότιο Ισραήλ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», δημοσίευσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X.

Ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου ανέφερε «ζημιές στο νοσοκομείο και εκτεταμένες ζημιές σε διάφορες περιοχές. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τα πλήγματα και φροντίζουμε τους τραυματίες. Ζητάμε από το κοινό να μην προσέλθει στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή».

Fresh Iranian retaliatory attack hits Soroka Hospital in Israel’s Beersheba, that treats soldiers fighting in Tel Aviv’s genocidal war on Palestinians in Gaza. At least four other sites across Israel were also hit during Tehran’s attack on June 19 pic.twitter.com/LW4q4cwXBB

