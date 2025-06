Μέση Ανατολή: Πληροφορίες για επίθεση σε αμερικανική βάση στη Συρία

Αναφορές για επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση που βρίσκεται στη Συρία γίνεται σε ιρανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ένα χτύπημα που θα μπορούσε να είναι στο πλαίσιο των αντιποίνων του Ιράν μετά την επίθεση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο επικαλείται ενημερωμένες πηγές στο στόχαστρο βρέθηκε η αμερικανική στρατιωτική βάση σε περιοχή της δυτικής επαρχίας Χασάκα της Συρίας.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, οι πηγές αυτές ανακοίνωσαν ότι μετά την επίθεση ελήφθησαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην κύρια είσοδο.

Στο χτύπημα στη βάση αναφέρεται και το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Ενημερωμένες πηγές επιβεβαίωσαν στο Fars ότι η βάση Κασράκ στη δυτική επαρχία Χασάκα, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις- αποτέλεσε στόχο επίθεσης.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Maalomah του Ιράκ, η επίθεση προκάλεσε κατάσταση συναγερμού μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων.

⚡️🇺🇸🇸🇾JUST IN: Attack on U.S. Base in Northeastern Syria

🔹Informed sources confirmed on Monday that the Qasrak base in western Hasakah province—where U.S. forces are stationed—was targeted in an attack.

🔹According to Iraq’s Al-Maalomah news website, the attack triggered a… pic.twitter.com/sw5h5qpctB

