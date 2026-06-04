Μεγάλη απάτη: Πολυτελές εστιατόριο σέρβιρε ως «βιώσιμα» ψάρια που είχαν αλιευθεί παράνομα

Ένα απίστευτο σκάνδαλο απάτης και παράνομης αλιείας αποκαλύφθηκε στην Καλιφόρνια, με πρωταγωνιστή ένα από τα πιο γνωστά και ακριβά εστιατόρια θαλασσινών της περιοχής. Οι υπεύθυνοι του πολυτελούς «Dudley Fish Market» στο Βένις παραδέχθηκαν δημόσια ότι έλεγαν ψέματα στους πελάτες τους, διαφημίζοντας το μενού τους ως απόλυτα «βιώσιμο, νόμιμο και ιχνηλάσιμο», ενώ στην πραγματικότητα σέρβιραν ψάρια που είχαν αλιευθεί παράνομα.







Η έρευνα του Τμήματος Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια αποκάλυψε σωρεία παραβιάσεων της κρατικής και ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Όπως διαπιστώθηκε, οι μάνατζερ του εστιατορίου χρησιμοποιούσαν ένα σκάφος ερασιτεχνικής αλιείας για να πιάνουν είδη όπως ο τόνος full bluefin και το μαγιάτικο, τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν παράνομα στη high-end πελατεία τους.

Η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την εμπορική διάθεση ψαριών που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία, καθώς κάθε εμπορικό φορτίο πρέπει να καταγράφεται ηλεκτρονικά στο λιμάνι.Η επιχείρηση υποχρεώθηκε να αναρτήσει ομολογία στην ιστοσελίδα της, παραδεχόμενη τη δράση της. Στο πλαίσιο του δικαστικού συμβιβασμού, το εστιατόριο καλείται να πληρώσει πρόστιμα που ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια, ενώ στους εμπλεκόμενους ψαράδες επιβλήθηκε δια βίου απαγόρευση κατοχής και λειτουργίας εμπορικού σκάφους στην Καλιφόρνια.







Ο Εισαγγελέας του Λος Άντζελες έστειλε σκληρό μήνυμα, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα ήταν απλώς το δόλωμα για να εξαπατηθεί το κοινό, ενώ ο Εισαγγελέας της Σάντα Μπάρμπαρα επεσήμανε τον τεράστιο κίνδυνο που προκαλούν τέτοιες πρακτικές στα προστατευόμενα θαλάσσια οικοσυστήματα.







Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης δήλωσε πως τα προβλήματα διορθώθηκαν και πλέον το κατάστημα λειτουργεί με απόλυτη νομιμότητα, σύμφωνα με την New York Post.

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