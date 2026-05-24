Μεγάλη απάτη: Πήγε να πουλήσει πλαστά κυκλαδικά ειδώλια στον Sotheby’s

Ένας απατεώνας που επιχείρησε να πουλήσει ψεύτικα αρχαία αγάλματα στον οίκο Sotheby’s αποκαλύφθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι τα συνοδευτικά έγγραφα είχαν παραχθεί με τεχνολογία εκτύπωσης που… δεν υπήρχε την εποχή που υποτίθεται ότι είχαν συνταχθεί, σύμφωνα με το δικαστήριο στο Λονδίνο.

Ο 46χρονος Άντριου Κρόουλι από το Λόνγκγουελ Γκριν του Γκλόστερσαϊρ ζήτησε από τον γνωστό οίκο δημοπρασιών να εκτιμήσει τρία κυκλαδικά ειδώλια και ένα ανατολιακό αγαλματίδιο τύπου “stargazer”, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχε κληρονομήσει από τον παππού του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, εάν τα αντικείμενα ήταν αυθεντικά, η συνολική αξία τους θα μπορούσε να φτάσει τις 680.000 λίρες, με βάση προηγούμενες πωλήσεις. Ωστόσο, ο δικαστής Ρίμερ έκρινε ότι η εκτίμηση αυτή βασιζόταν σε υπερβολικά υποθετικά δεδομένα και μείωσε την αξία στις 340.000 λίρες.

Ο Κρόουλι είχε προσκομίσει πλαστά τιμολόγια που υποτίθεται ότι είχαν συνταχθεί το 1976 με γραφομηχανή, σε χαρτί με ανάγλυφο λογότυπο εμπόρου αρχαιοτήτων και γραμματόσημο εννέα πενών.

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν ειδικοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα έγγραφα είχαν δημιουργηθεί με μεθόδους εκτύπωσης που αναπτύχθηκαν το 2001. Παράλληλα, ειδικοί του Sotheby’s εντόπισαν και ορθογραφικά λάθη, ακόμη και στον τίτλο του υποτιθέμενου προμηθευτή.

Επιβάλλοντας στον Κρόουλι ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή, ο δικαστής σχολίασε: «Ήταν μια πρόχειρη απόπειρα, γιατί ο οίκος Sotheby’s κατάλαβε πολύ γρήγορα, για να το πω λαϊκά, ότι τα έγγραφα ήταν πλαστά».

Το δικαστήριο αποδέχθηκε ότι ο Κρόουλι είχε πράγματι κληρονομήσει τα αγάλματα από τον παππού του και ότι δεν πίστεψε ποτέ πως ήταν απομιμήσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κυκλαδικά ειδώλια είχαν ύψος περίπου 30 εκατοστά και βάρος γύρω στο ένα κιλό το καθένα.

Τα αυθεντικά κυκλαδικά ειδώλια κατασκευάζονταν στις Κυκλάδες κατά την εποχή του Χαλκού, πριν από περίπου 3.000 χρόνια. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε ο δικαστής, «η παρανομία και η απάτη στην υπόθεση αυτή αφορούν κυρίως τα συνοδευτικά έγγραφα».

Ο Κρόουλι είχε ήδη παραδεχθεί ότι προχώρησε σε ψευδή δήλωση προς τον οίκο Sotheby’s με σκοπό οικονομικό όφελος, μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Ιουλίου 2023.

Το δικαστήριο τον υποχρέωσε επίσης να εκτελέσει 200 ώρες κοινωνικής εργασίας και να καταβάλει δικαστικά έξοδα ύψους 1.630 λιρών μέσα σε τρεις μήνες.

Ο ντετέκτιβ Ρέι Σουάν της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε: «Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ειδικών του χώρου στην προστασία της ακεραιότητας της αγοράς τέχνης του Λονδίνου.

Οι εργαζόμενοι του Sotheby’s ενήργησαν υπεύθυνα και άμεσα εκφράζοντας τις ανησυχίες τους και η συνεργασία τους ήταν καθοριστική για την αποτροπή μιας σημαντικής απάτης».

Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών εξήρε τη «σχολαστική και εξαιρετικά αποτελεσματική έρευνα» της αστυνομίας, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στο να αποτραπεί η είσοδος πλαστών αντικειμένων στην αγορά τέχνης.

