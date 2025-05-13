Λιβύη: Σφοδρές συγκρούσεις ένοπλων ομάδων μετά τη δολοφονία ηγέτη της πολιτοφυλακής

Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες ένοπλες ομάδες ξέσπασαν το βράδυ χθες Δευτέρα στη λιβυκή πρωτεύουσα Τρίπολη, εξωθώντας το υπουργείο Εσωτερικών να απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να κλειστούν στα σπίτια τους.







Σποραδικά πυρά βαρέων και μέσων διαμετρημάτων όπλων ακούγονταν σε τομείς της πρωτεύουσας μετά τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.







Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.







Αυτό ακολούθησε συγκρούσεις μεταξύ της 444ης Ταξιαρχίας και της Υπηρεσίας Υποστήριξης Σταθερότητας (SSA) μετά τη δολοφονία του Διοικητή της SSA Αμπντέλ Γάνι αλ-Κικλί, γνωστού και ως «Γκνέιβα». Η 444η Ταξιαρχία φέρεται να ήταν υπεύθυνη για τη δολοφονία του αλ-Κικλί.







Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, το υπουργείο Εσωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, κάλεσε σε ανακοίνωσή του «όλους τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους».







Σύμφωνα με λιβυκά ΜΜΕ, οι συγκρούσεις, οι οποίες εκτυλίσσονται σε νότιους τομείς της πόλης, ξέσπασαν ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες της Τρίπολης και αντίπαλες από τη Μισράτα, μεγάλη πόλη και λιμένα περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας.





🇱🇾 سيطرت الفصائل المسلحة على المقرات والقواعد التابعة لميليشيا الدعم والاستقرار في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.#Libya #Tripoli#ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/lfjNdI8IU4 — ريزيست آي العربية (ResistEye Arabic) (@ResistEyeAr) May 12, 2025





Η Λιβύη δυσκολεύεται να γυρίσει τη σελίδα των χρόνων του πολέμου και του χάους που ακολούθησαν την εξέγερση του 2011 και την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι. Συνεχίζει το τρέχον διάστημα να είναι μοιρασμένη στα δυο, με μια κυβέρνηση στην Τρίπολη, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, κι ανταγωνιστική στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προσκείμενη στην οικογένεια του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.







Αν και παρατηρείται–συγκριτικά– περισσότερη σταθερότητα εδώ και κάποια χρόνια, ξεσπούν περιοδικά συγκρούσεις ανάμεσα σε κάποιες από τη μυριάδα ένοπλων ομάδων που είναι παρούσες στη χώρα της βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο αγώνων για εξουσία ή για ζώνες επιρροής.





Τον Αύγουστο του 2023, συγκρούσεις ανάμεσα σε δυο ισχυρές ένοπλες οργανώσεις στην Τρίπολη στοίχιζαν τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους.







Χθες βράδυ, πολλοί δήμοι της πρωτεύουσας της Λιβύης και προαστίων της καθώς και το πανεπιστήμιο της Λιβύης ανακοίνωσαν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα λειτουργήσουν σήμερα και μέχρι νεοτέρας.







Νωρίτερα, η αποστολή υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (MANUL) κι η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τρίπολη απηύθυναν έκκληση να αποκατασταθεί η ηρεμία, παροτρύνοντας «όλα τα μέρη» να προχωρήσουν σε «αποκλιμάκωση», να «απόσχουν από οποιαδήποτε πρόκληση» και να «επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου».