Λίβανος: Νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε προάστια της Βηρυτού (βίντεο)

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές το Σάββατο σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες στο κέντρο της Βηρυτού, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς διπλωμάτες προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν για μια κατάπαυση του πυρός.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς τα άτομα έκτακτης ανάγκης έσκαψαν μέσα από τα ερείπια αναζητώντας επιζώντες. Χρησιμοποιούνται τεστ DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων, ανέφερε, προσθέτοντας ότι 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι βομβαρδισμοί ήταν οι τέταρτες στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σε λιγότερο από μια εβδομάδα.

It’s past midnight in #Beirut, and our "shelter" homes in the capital trembled as if there were no tomorrow—courtesy of the terrorist entity, Israel.

Location: Chiyah area, Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/aR3K32qrDL

— Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) November 22, 2024