Πούτιν: "Ξεκινά η μαζική παραγωγή των πυραύλων Oreshnik - Είναι αδύνατον να αναχαιτιστούν"

Η Ρωσία θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των νέων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Oreshnik, που εκτόξευσε χθες στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ανακοίνωση έγινε αφότου ο Πούτιν συναντήθηκε στο Κρεμλίνο με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και των κατασκευαστών πυραύλων.

Πούτιν: Δεν υπάρχει αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο

«Δεν υπάρχει αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, δεν υπάρχει κανένα μέσο αναχαίτισής του στον κόσμο σήμερα» τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας απαραίτητη την έναρξη της μαζικής παραγωγής.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε επιτυχημένες τις δοκιμές του πυραύλου και συνεχάρη τους προγραμματιστές, επισημαίνοντας ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα συνεχίσει να δοκιμάζει τους τελευταίους πυραύλους μεταξύ άλλων και σε συνθήκες μάχης, ανάλογα με τις απειλές για την ασφάλειά της.

Τελευταία εξέλιξη ο νέος πύραυλος Oreshnik

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο πύραυλος Oreshnik δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό παλαιών συστημάτων, αλλά μια σύγχρονη, τελευταία εξέλιξη, την ώρα που το μέλλον της χώρας, όπως είπε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό «από την επίλυση των προβλημάτων της ειδικής επιχείρησης», όπως χαρακτηρίζει η Ρωσία την εισβολή στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τεράστιες δυνατότητες της πυραυλικής στην προστασία της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας, λέγοντας ότι οι εργασίες σε συστήματα όπως το Oreshnik είναι ζωτικής σημασίας, που κανείς άλλος δεν τα διαθέτει.

The tests of the Oreshnik were successful, I congratulate you on this, we will continue the tests - Vladimir Putin

Putin holds meeting with Defense Ministry leadership and defense industry representatives

He looks very pleased pic.twitter.com/ORzFlJ8S23

— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) November 22, 2024