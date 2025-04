Κομισιόν: «Παγώνει» τους δασμούς προς τις ΗΠΑ για 90 ημέρες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε τη διαδικασία έγκρισης των αντίμετρών της κατά των ΗΠΑ, τα οποία ωστόσο θα παραμείνουν σε αναμονή για διάστημα 90 ημερών.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «αν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρά μας θα τεθούν σε ισχύ».

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

