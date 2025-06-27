Κιμ Γιονγκ Ουν: Εγκαινίασε τουριστικό θέρετρο -Δεν θα δέχεται τουρίστες παρά μόνο ντόπιους (εικόνες, βίντεο)
clock 17:25 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, άφησε για λίγο τους πυραύλους από τα «χέρια» του και εγκαινίασε το Wonsan Kalma ένα παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο γεμάτο με νεροτσουλήθρες.

Έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Κιμ Τζουν-Άε η οποία πιθανολογείται πως θα είναι και η διάδοχός του στην εξουσία της Βόρειας Κορέας, αλλά και τη σύζυγό του, Ρι Σολ-Τζου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδειξε ένα άλλο πρόσωπο στους πολίτες καθώς εμφανίστηκε χαλαρός και χαμογελαστός.

Ωστόσο τις εντυπώσεις κέρδισε η σύζυγός του καθώς δεν συνηθίζει να εμφανίζεται δημόσια.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, φορώντας σκούρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα, πόζαρε δίπλα σε πισίνα με ένα πακέτο τσιγάρα, ένα ποτό και μία πετσέτα και παρακολούθησε τους παραθεριστές να απολαμβάνουν τις νεροτσουλήθρες.

Το θέρετρο βρίσκεται στην ανατολική ακτή της χώρας και προσφέρει αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες αναψυχής και εμπορικές και δημόσιες υπηρεσίες εστίασης. Μέχρι στιγμής, οι μόνοι που που θα μπορούν να απολαύσουν είναι οι ντόπιοι καθώς μόνο Ρώσοι μπορούν να επισκεφθούν κάποια μέρη της Βόρειας Κορέας και αυτό μόνο σε οργανωμένες εκδρομές.

Το πρακτορείο KCNA αναφέρει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει να ενισχύσει το όνομα του Wonsan Kalma «ως παγκόσμιο πολιτιστικό τουριστικό θέρετρο».

Στη Βόρεια Κορέα ελπίζουν πως το θέρετρο θα προσελκύει 20.000 επισκέπτες το χρόνο μετά το άνοιγμά του που θα γίνει την 1η Ιουλίου.

Μετά την κοπή της κορδέλας στην τελετή εγκαινίων, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι το έργο είχε γίνει τελικά μια «λαμπρή πραγματικότητα» μετά από πάνω από μια δεκαετία εργασιών και αυξανόμενων κατασκευαστικών εξόδων.

Θα «παίξει ηγετικό ρόλο στην καθιέρωση της τουριστικής κουλτούρας» της Βόρειας Κορέας, ανέφερε.

 

