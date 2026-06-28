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ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας χάθηκε στη λίμνη Βίκο

ροτσελα, συζυγος
clock 15:15 | 28/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο σύζυγος της Εουτζένια Ροτσέλα, της Ιταλίδας υπουργού Οικογένειας, φέρεται ως αγνοούμενος στη λίμνη Βίκο, που βρίσκεται περίπου 80 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης, μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Λουίτζι Καβαλάρι επέβαινε σε μια βάρκα μαζί με τη σύζυγό του όταν έπεσε στο νερό χωρίς να εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια.

Δεν έγινε άμεσα σαφές εάν έπεσε στο νερό κατά λάθος ή για να δροσιστεί.

Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπως και δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

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