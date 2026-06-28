Η Ευρώπη σε κλοιό ισχυρού καύσωνα: Δεκάδες νεκροί και προβλήματα στις μεταφορές

Ο ακραίος καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη συνεχίζει να καταρρίπτει ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ απολογισμό νεκρών και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και μεταφορές σε πολλές χώρες της ηπείρου.

Στη Γαλλία, οι αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, καθώς χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν λίγη δροσιά σε θάλασσες, ποτάμια, λίμνες και πισίνες εν μέσω των ακραίων θερμοκρασιών.







Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν σε μη οργανωμένες και μη επιτηρούμενες περιοχές κολύμβησης, όπως ποτάμια και μικρές λίμνες, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά και σε ιδιωτικές πισίνες.

Οι γαλλικές αρχές αποδίδουν αρκετούς από τους θανάτους σε φαινόμενα υδροπληξίας αλλά και σε καρδιακά επεισόδια που προκλήθηκαν από την απότομη έκθεση του οργανισμού στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές.







Ανήλικα παιδιά νεκρά στη Γερμανία στην προσπάθεια για λίγη δροσιά



Δραματική είναι η κατάσταση και στη Γερμανία, όπου η αναζήτηση ανακούφισης από τη ζέστη κατέληξε σε τραγωδία για αρκετούς ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες.

Ένα αγόρι έξι ετών εντοπίστηκε νεκρό στη λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν γνώριζε κολύμπι.

Στην ίδια περιοχή είχαν προηγηθεί οι θάνατοι ενός 16χρονου αλλά και δύο αδελφών ηλικίας 14 και 19 ετών, ενώ ακόμη ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτηξε στο κανάλι Ρήνου-Χέρνε μετά από προπόνηση τρεξίματος για να δροσιστεί.

Παράλληλα, τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανάλογα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις αρχές να απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών (DLRG), το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 393 πνιγμοί στη χώρα, εκ των οποίων οι 282 σημειώθηκαν σε ποτάμια και λίμνες. Το 82% των θυμάτων ήταν άνδρες.

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