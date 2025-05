Ισραήλ: Μαίνονται οι πυρκαγιές στην Ιερουσαλήμ - Εκκενώνονται οικισμοί (βίντεο)

Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν γρήγορα σε δασώδεις περιοχές, με αποτέλεσμα την εκκένωση τουλάχιστον πέντε κοινοτήτων, τόνισε η αστυνομία.

Prayers for Israel.

Massive wildfires are raging across the country - the road to Jerusalem is blocked. Greece, Croatia, Cyprus, and Italy are sending aid.

We are deeply grateful. pic.twitter.com/3qVrUy2hRc

— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) April 30, 2025