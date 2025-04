Ισραήλ: Τεράστιες φωτιές περικυκλώνουν την Ιερουσαλήμ - Χαμάς: «Κάψτε ότι καίγεται»

Σε πύρινο κλοιό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες βρίσκεται η Ιερουσαλήμ. Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στους λόφους της Ιουδαίας το πρωί της Τετάρτης (30/4) και εξαπλώθηκαν γρήγορα καταγαίγοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Η πυροσβεστική επιχειρεί σε 5 μέτωπα, ενώ διαρκώς εκκενώνονται οικισμοί.

🚨BREAKING 🚨The brush fire at the mountain of Jerusalem is getting out of hand. Many were evacuated, and the IDF rescue teams have been mobilized to help. pic.twitter.com/SwQwxOtIps

Ήδη το Ισραήλ έχει ζητήσει διεθνή βοήθεια από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Κροατία και Βουλγαρία.

«Το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πυροσβεστική Υπηρεσία συντονίζουν την απορρόφηση της βοήθειας σύμφωνα με μια ενημερωμένη αξιολόγηση της κατάστασης», ανέφερε η δήλωση. «Όλοι οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η διεθνής βοήθεια θα φτάσει το συντομότερο δυνατό. Λόγω των περιορισμών των πυροσβεστικών αεροσκαφών στις νυχτερινές πτήσεις, η διεθνής βοήθεια αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί από αύριο» αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ακυρώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

⚠️BREAKING: All Independence Day events across Israel are officially canceled due to massive wildfires raging in Jerusalem.

Τουλάχιστον 13 άτομα εισήχθησαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών, οι περισσότεροι με προβλήματα αναπνευστικά και εγκαύματα. Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο έγκυες γυναίκες και δύο βρέφη — το ένα ενός μηνός και το άλλο περίπου έξι μηνών.

Περίπου 10 άλλοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από παραϊατρικό προσωπικό, αλλά δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Υποψίες εμπρησμού της Χαμάς

Τα πύρινα μέτωπα, κινούν υποψίες εμπρησμού και σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ βασική ύποπτη είναι η Χαμάς.

Σε μήνυμά στο Telegram, η Χαμάς ενθάρρυνε τους Παλαιστίνιους να «κάψουν ό,τι μπορούν από άλση, δάση και σπίτια εποίκων».

«Νέοι της Δυτικής Όχθης, νέοι της Ιερουσαλήμ και όσοι βρίσκονται μέσα στο Ισραήλ, βάλτε φωτιά στα αυτοκίνητά σας... Η Γάζα περιμένει την εκδίκηση των ελεύθερων», έγραψε η τρομοκρατική οργάνωση.

Καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στο κεντρικό Ισραήλ , το κανάλι δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός μασκοφόρου ατόμου να βάζει φωτιά σε ένα χωράφι την ώρα που μια πόλη καίγεται στο βάθος, με το κείμενο «Τα σπίτια των εποίκων θα γίνουν στάχτη κάτω από τα πόδια των επαναστατών» και το hashtag «Κάψτε τα σπίτια των εποίκων».

Palestinian media is celebrating the massive fire raging in Jerusalem and is actively encouraging people to go out and start more fires.

