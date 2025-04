Εμπλοκή με την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ουκρανίας για τα ορυκτά

Σε θρίλερ εξελίσσεται η πολυαναμενόμενη υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ουκρανίας για τα ορυκτά, που όπως επιβεβαίωνε το Κίεβο ήταν ζήτημα ωρών.

Η Ουκρανία φέρεται να προβάλει ένα εμπόδιο την τελευταία στιγμή για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ σχετικά με τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της χώρας, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Σε μια τελευταία εξέλιξη που επικαλείται η εφημερίδα, η Ουκρανία φέρεται να ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι θέλει να επανεξετάσει τους όρους που συμφωνήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Η συμφωνία ενδέχεται ακόμη να υπογραφεί εάν το Κίεβο επιστρέψει στους αρχικούς όρους. Ωστόσο, η Ουκρανία σημειώνει επίσης ότι τίποτα δεν μπορεί να υπογραφεί επειδή πρέπει πρώτα να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο.

Breaking news: The US and Ukraine are expected to sign a framework minerals agreement following a breakthrough in months-long, contentious negotiations https://t.co/ia67Daa59A pic.twitter.com/UtYgeWiHY1

«Μπλόκο» της τελευταίας στιγμής – Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Σημειώνεται ότι η πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριτένκο, πέταξε Τετάρτη για την Ουάσιγκτον ώστε να υπογράψει τη συμφωνία με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με τρεις Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, ενώ βρισκόταν «στον αέρα», ενημερώθηκε πως υπήρξαν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Το επιτελείο του Μπέσεντ, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών, επικοινώνησαν μαζί της και της διεμήνυσαν πως εάν φτάσει στην Ουάσιγκτον «θα πρέπει να είναι έτοιμη να υπογράψει όλες τις συμφωνίες διαφορετικά να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της».

Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί από την ουκρανική ηγεσία να υπογράψει σήμερα ολόκληρη τη συμφωνία, δηλαδή τόσο το πλαίσιο, όσο και τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Ταμείου, και να κλείσει οριστικά το θέμα.

Τουλάχιστον αυτό υποστήριξαν οι Ουκρανοί, ενώ η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει πως η συμφωνία «μπλόκαρε», επειδή η Ουκρανία επιχείρησε την Τετάρτη – και ενώ η Γιούλια Σβιριτένκο ταξίδευε προς τις ΗΠΑ – να επαναδιαπραγματευτεί όσα είχαν συμφωνηθεί το Σαββατοκύριακο. Όπως τονίζουν αμερικανικές πηγές, εάν το Κίεβο επιστρέψει στα συμφωνηθέντα τότε το ντιλ μπορεί να υπογραφεί άμεσα.

Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι η αμερικανική εκδοχή είναι ανακριβής, και ότι δεν μπορούν να υπογράψουν και τα δύο έγγραφα την Τετάρτη, επειδή η συμφωνία-πλαίσιο πρέπει πρώτα να επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο πριν να μπορέσει να υπογραφεί η συμφωνία για το Ταμείο. Μάλιστα ουκρανός αξιωματούχος, που συμμετείχε στις συνομιλίες, εξέφρασε την απογοήτευσή του αλλά και την ανησυχία του για τη στάση των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως «δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένοι με τίποτα».

«Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη συμφωνία-πλαίσιο σήμερα», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας όμως ότι οι πιθανότητες δεν είναι καλύτερες από «50-50».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι η συμφωνία που θα υπογράψουν ΗΠΑ και Ουκρανία για τα ορυκτά, αφού καθορισθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, πρέπει να θεωρείται ζήτημα ωρών.

Η αναδιατυπωμένη συμφωνία έχει γίνει μια «πραγματική συμφωνία εταιρικής σχέσης», η οποία θα μπορούσε να εξετάσει τη μελλοντική αμερικανική βοήθεια ως μέρος των συνεισφορών στο ταμείο επενδύσεων, δήλωσε ο Ντενίς Σμιχάλ σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Ukraine and the US are working on the last details of their minerals deal and plan to sign it in the next 24 hours, Ukrainian Prime Minister Denis Shmygal said:https://t.co/2i8qupoeTN pic.twitter.com/dRzZ4bXb9G

— TASS (@tassagency_en) April 30, 2025