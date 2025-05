Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες σε πλήγμα drone της Ρωσίας στην Οδησσό (βίντεο)

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones σε τομέα της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης της μέσω Telegram.

Παράλληλα, ακούστηκαν εκρήξεις σε συνοικία της πόλης Σούμι (βορειοανατολικά) και κηρύχτηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές, μεταξύ άλλων, στις περιφέρειες Κιέβου, Χαρκόβου, Τσερνίχιβ, Σούμι, Ντονέτσκ, Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζιας.

Odesa right now ‼️ at least 2 people were killed, and 5 others were injured in russian drone attack on the city. pic.twitter.com/WR9XKTrL8E

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) May 1, 2025