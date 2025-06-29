Ιράν: 71 νεκροί από την επιδρομή του Ισραήλ στη φυλακή Εβίν

Τα πλήγματα του Ισραήλ στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης στις 23 Ιουνίου, κόστισε τη ζωή σε 71 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ιρανικές δικαστικές αρχές.

Το Ισραήλ έπληξε την πιο γνωστή φυλακή για πολιτικούς κρατουμένους στο Ιράν, δείχνοντας ότι διευρύνει τους στόχους της πέρα από στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Στην επίθεση στη φυλακή Εβίν, 71 άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, μεταξύ των οποίων μέλη του διοικητικού προσωπικού, νέοι που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία, κρατούμενοι, μέλη των οικογενειών κρατουμένων που τους επισκέπτονταν και περίοικοι, που ζούσαν κοντά στη φυλακή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής Ασγκάρ Τζαχανγκίρ, σε σχόλια που δημοσιοποιήθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο του δικαστικού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τζαχανγκίρ είχε ήδη δηλώσει ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο κτίριο διοίκησης της φυλακής και υπήρχαν νεκροί και τραυματίες. Οι δικαστικές αρχές προσέθεσαν ότι οι υπόλοιποι κρατούμενοι μετήχθησαν σε άλλες φυλακές στην περιφέρεια της Τεχεράνης.

Τη στιγμή των ισραηλινών πληγμάτων, σε αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα κρατούνταν αντιφρονούντες και αλλοδαποί κρατούμενοι ή άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα, συμπεριλαμβανομένων δύο Γάλλων.

«Το πλήγμα με στόχο τη φυλακή Εβίν έθεσε σε κίνδυνο πολίτες μας, τη Σεσίλ Κολέρ και τον Ζακ Παρί, που κρατούνται εκεί για τρία χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μετά την επίθεση.