Νότια Αφρική: Μεγάλη πυρκαγιά στο κτήριο του Κοινοβουλίου στο Κέιπ Τάουν

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην έδρα του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν βρίσκονταν άνθρωποι στο κτήριο.

«Η στέγη πήρε φωτιά και το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης βρίσκεται επίσης στις φλόγες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης, που ζήτησαν ενισχύσεις στο πεδίο.

Η πυρκαγιά είναι στον τρίτο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες φαίνεται ότι ξεκίνησε σε χώρο γραφείων και επεκτάθηκε σε γυμναστήριο, δήλωσε ο Ζαν-Πιερ Σμιθ, μέλος της δημαρχιακής επιτροπής του Κέιπ Τάουν, αρμόδιος για την ασφάλεια.

«Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχουν σημειωθεί ρήγματα στους τοίχους του κτηρίου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η πυρκαγιά, που επεκτείνεται στους ορόφους του κτηρίου, ξέσπασε γύρω στις 05:30 ώρα Ελλάδας.

Τον Απρίλιο, πυρκαγιά που ξέσπασε στο όρος Table Mountain, που δεσπόζει της παραλιακής πόλης, είχε εξαπλωθεί καταστρέφοντας θησαυρούς της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Κέιπ Τάουν.

Fire at Parliament in Cape Town as seen from Table Mountain pic.twitter.com/AS4djLJa1N

— Rowan Spazzoli (@rspazzoli) January 2, 2022