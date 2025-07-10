ΗΠΑ: Φόβοι ότι θα μεγαλώσει ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στο Τέξας

Ανησυχίες πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη πιο βαρύς μετά τις πλημμύρες στο Τέξας εκφράζονταν χθες Τετάρτη, ενώ ήδη οι νεκροί είχαν ξεπεράσει τους εκατό, καθώς οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες πλέον θεωρούνται ελάχιστες, σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα, κι ενώ πάνω από 170 άνθρωποι αγνοούνται.

Οπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι έρευνες συνεχίζονταν όλη μέρα την Τρίτη στην πολιτεία του αμερικανικού Νότου, που έπληξαν καταρρακτώδεις βροχές και φονικές πλημμύρες την ημέρα της αμερικανικής εθνικής εορτής, την 4η Ιουλίου.

Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να ψάχνουν τους 173 αγνοούμενους, ωστόσο ο κατάλογος αυτός «πιθανότατα θα μακρύνει» κι άλλο, έχει προειδοποιήσει ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ.

«Το καθήκον μας υπ’ αριθμόν 1 είναι να βρούμε κάθε άνθρωπο που αγνοείται», επέμεινε ο κυβερνήτης Άμποτ μέσω X. Συνολικά και ως αυτό το στάδιο έχουν καταγραφτεί 119 θάνατοι εξαιτίας των πλημμυρών στο Τέξας, κατά τις τοπικές αρχές.

Η κομητεία Κερ, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα, θρηνεί 95 νεκρούς, ανάμεσά τους 36 παιδιά, σύμφωνα με τον σερίφη Λάρι Λίθα.

Ανάμεσά τους είναι 27 παιδιά και επιτηρητές κατασκήνωσης θηλέων χριστιανικής οργάνωσης, του Camp Mystic, στην όχθη του ποταμού Γκουανταλούπε. Εκεί βρίσκονταν 750 άνθρωποι όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Πέντε κατασκηνώτριες και επιβλέπων συνέχιζαν να αγνοούνται χθες, σύμφωνα με τον σερίφη Λίθα, που πρόσθεσε επίσης πως άλλο παιδί, εκτός αυτών στην κατασκήνωση, επίσης αγνοείται.

Πάνω από 2.000 μέλη σωστικών συνεργείων, αστυνομικοί και ειδικοί έχουν αναπτυχθεί στον τόπο της καταστροφής. Ελικόπτερα, drones και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετέχουν επίσης εδώ και μέρες στις επιχειρήσεις έρευνας.

Τονίζοντας τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες εργάζονται τα σωστικά συνεργεία, μέσα στη λάσπη, ξεριζωμένη βλάστηση και συντρίμμια, αξιωματικός της αστυνομίας της Κέρβιλ, ο Τζόναθαν Λαμ, είπε πως εκατοντάδες άνθρωποι σώθηκαν και ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι «πολύ» χειρότερη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στην πολιτεία αύριο Παρασκευή, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια

