ΗΠΑ: Αντιμέτωπες με την φτώχεια εκατομμύρια οικογένειες – Νομοσχέδιο φέρνει «κόφτη» σε επίδομα τροφίμων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ψηφίσει νομοσχέδιο που θα περιορίζει κι άλλο τις επιδοτήσεις τροφίμων σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες των ΗΠΑ, φέρνοντάς τες αντιμέτωπες με την ανέχεια και την πείνα.

Η Ελίζαμπεθ Μπάτλερ πηγαίνει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, στη Δυτική Βιρτζίνια, έχοντας στόχο να εξασφαλίσει την καλύτερη τιμή για κάθε προϊόν που έχει στην λίστα της. Μαζί με 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, πληρώνει για αυτά τα ψώνια με ομοσπονδιακά επιδόματα τροφίμων. Αυτά τα χρήματα δεν καλύπτουν ολόκληρο το λογαριασμό για την τριμελή οικογένειά της, τονίζει δημοσίευμα του BBC.

Αλλά αυτά τα χρήματα μπορεί σύντομα να εξαντληθούν, καθώς το Κογκρέσο ετοιμάζεται να ψηφίσει αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ονομάσει «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο (One, Big, Beautiful Bill)».

«Τα τρόφιμά μας δεν φτάνουν ούτε για τον μήνα», λέει. «Πηγαίνω σε όλα αυτά τα διαφορετικά μέρη μόνο και μόνο για να βεβαιωθώ ότι έχουμε αρκετό φαγητό για όλο το μήνα».

Το πρόγραμμα επιδότησης τροφίμων που χρησιμοποιεί η κ. Μπάτλερ – το οποίο ονομάζεται Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας, κοινώς γνωστό ως SNAP – είναι ένα από τα πολλά πράγματα που βρίσκονται στο στόχαστρο των περικοπών, καθώς το Κογκρέσο προσπαθεί να συμβιβάσει τις φαινομενικά αντικρουόμενες απαιτήσεις του προέδρου για μείωση των φόρων και ισοσκελισμό του προϋπολογισμού.

Η Γερουσία αναμένεται να ψηφίσει τη δική της εκδοχή του νομοσχεδίου μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Εάν περάσει, στη συνέχεια θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οπότε και θα σταλεί στον Τραμπ για να το υπογράψει. Ο ίδιος έχει ασκήσει πιέσεις και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, τα οποία ελέγχει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, να περάσει το νομοσχέδιο έως τις 4 Ιουλίου.

Θα κοπεί το SNAP;

Το SNAP προσφέρει στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων Αμερικανών, των οικογενειών με παιδιά και των ατόμων με αναπηρία, χρήματα κάθε μήνα για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Στη Δυτική Βιρτζίνια, μία από τις πολιτείες με τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, το 16% του πληθυσμού εξαρτάται από το επίδομα.

Η πολιτεία είναι επίσης ένα αξιόπιστο προπύργιο των Ρεπουμπλικανών και ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία τον Τραμπ τον Νοέμβριο, όταν κατέβηκε με την υπόσχεση να μειώσει το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής των προϊόντων.

Οι τιμές των τροφίμων, όπως ο χυμός πορτοκαλιού, τα αυγά και το μπέικον, είναι υψηλότερες από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Όταν κερδίσω, θα μειώσω αμέσως τις τιμές, ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τον Αύγουστο, περιτριγυρισμένος από συσκευασμένα τρόφιμα, γάλα, κρέατα και αυγά.

Μήνες αφότου ο πρόεδρος δεσμεύτηκε περί αυτού, οι τιμές των τροφίμων, όπως ο χυμός πορτοκαλιού, τα αυγά και το μπέικον, είναι υψηλότερες από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι.

Είναι ένα γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την κ. Μπάτλερ: «Ο πρόεδρος δεν έχει αλλάξει ακόμη τις τιμές των τροφίμων, ενώ υποσχέθηκε στον κόσμο ότι θα το κάνει».

Ο Τραμπ υποστήριξε, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για το πώς, ότι οι περικοπές δαπανών στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού των 1.000 σελίδων θα βοηθήσουν να μειωθούν οι τιμές των τροφίμων: «Οι περικοπές θα δώσουν σε όλους πολύ περισσότερα τρόφιμα, επειδή οι τιμές θα πέσουν πολύ πιο κάτω, τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν μειωμένες τιμές», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τις περικοπές στο SNAP.

Φοβού τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ

«Το One, Big, Beautiful Bill θα ενισχύσει τελικά το SNAP μέσω μέτρων επιμερισμού του κόστους και κοινώς λογικών απαιτήσεων εργασίας», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο BBC.

Οι Ρεπουμπλικανοί είναι εδώ και καιρό διχασμένοι σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτήσουν προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας όπως το SNAP και το Medicaid. Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην εξισορρόπηση του προϋπολογισμού, άλλοι, ιδίως σε φτωχές περιοχές, υποστηρίζουν προγράμματα που βοηθούν άμεσα τους ψηφοφόρους τους.

Όπως έχει διαμορφωθεί το νομοσχέδιο, οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας προτείνουν περικοπές ύψους 211 δισ. δολαρίων, με τις πολιτείες να είναι εν μέρει υπεύθυνες για την κάλυψη της διαφοράς.

Θεωρητικά, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα πρέπει να είναι μια εύκολη πολιτική υπόθεση, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου και τον Λευκό Οίκο.

Αλλά δεδομένου ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει περικοπές σε προγράμματα όπως το SNAP και το Medicaid, τα οποία είναι δημοφιλή στους Αμερικανούς, η προώθηση του νομοσχεδίου σε όλες τις πλευρές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν φαίνεται τόσο εύκολο τελικά.

Σε απόγνωση οι πολίτες

Πατέρας δύο παιδιών ο Τζόρνταν, ο οποίος ζήτησε να μη χρησιμοποιηθεί το επώνυμό του, πέρασε τα τελευταία τρία χρόνια επιβιώνοντας από τα επιδόματα SNAP.

Αυτός και η σύζυγός του λαμβάνουν περίπου 700 δολάρια το μήνα για να θρέψουν την τετραμελή οικογένειά τους, αλλά εξακολουθούν να αγωνίζονται για τα βασικά.

Ο 26χρονος λέει ότι η σύζυγός του προσπαθεί με δυσκολία να βρει δουλειά και να φροντίζει ταυτόχρονα τα δύο παιδιά τους, οπότε αν οι αλλαγές στο SNAP επηρεάσουν την οικογένειά του, είναι προετοιμασμένος να δράσει και να βρει μια δεύτερη δουλειά.

«Δεν είναι βοηθητικό το γεγονός ότι πρέπει να διπλασιάσω τον μισθό μου για να μπορέσω να πληρώσω τα απαραίτητα τρόφιμα».

«Θα φροντίσω να κάνω ό,τι μπορώ για να θρέψω την οικογένειά μου», λέει.

Ο ίδιος και άλλοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια παρακολουθούν τι θα γίνει με το νομοσχέδιο στο Κογκρέσο.

Ο Κάμερον Γουέτζελ, 25 ετών, μεγάλωσε σε μια οικογένεια που εξαρτάται από το SNAP. Αλλά όταν ο ίδιος και η σύζυγός του προσπάθησαν να υποβάλουν αίτηση για το SNAP, έμαθε ότι τα 15 δολάρια την ώρα ήταν πολλά για να πληρούν τις προϋποθέσεις, είπε.

«Δεν είναι βοηθητικό το γεγονός ότι πρέπει να διπλασιάσω τον μισθό μου για να μπορέσω να πληρώσω τα απαραίτητα τρόφιμα», δήλωσε ο κ. Γουέτζελ, προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε αγοράσει αυγά εδώ και τέσσερις μήνες επειδή είναι πολύ ακριβά».

Είναι απογοητευμένος που οι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον δεν κατανοούν τις επιπτώσεις των περικοπών που υποστηρίζουν στο Κογκρέσο, είπε.

πηγή: in.gr

