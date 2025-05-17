Η στιγμή που εκρήγνυται ηφαίστειο στη Χαβάη - Εντυπωσιακές εικόνες

Τη στιγμή της έκρηξης ηφαιστείου κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του Ντάνιελ Σούλιβαν, ενός φωτογράφου που βρέθηκε στη Χαβάη, με το επικίνδυνο, πλην όμως και εντυπωσιακό, θέαμα να αποδεικνύει τη δύναμη της Φύσης.

Ο φωτογράφος μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στα social media. Πρόκειται για την 21η έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη. Ο ουρανός γέμισε με τεράστιες ποσότητες λάβας και τέφρας.

Στην ανάρτηση στο Instagram ο Ντάνιελ Σούλιβαν έγραψε: «Αυτό συμβαίνει όταν οι φλόγες ενώνονται. Το επεισόδιο 21 του ηφαιστείου Κιλαουέα ήταν εντυπωσιακό. Μια όμορφη επίδειξη φύσης».

Η ανάρτηση απέσπασε εκατοντάδες likes και σχόλια. Κάποιος έγραψε: «Επικό», ενώ κάποιος άλλος «Εκπληκτικό». «Υπέροχες φωτογραφίες», σχολίασε ένας άλλος.

Ο Σούλιβαν είναι επαγγελματίας φωτογράφος. Την τελευταία δεκαετία απαθανατίζει πολιτισμούς που απειλούνται από εξαφάνιση στην Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

