Ο Πούτιν προσκαλεί όλους τους ηγέτες του Αραβικού Συνδέσμου για την πρώτη ρωσοαραβική σύνοδο κορυφής
Βλαντιμίρ Πούτιν
clock 17:56 | 17/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε όλους τους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου για την πρώτη ρωσοαραβική σύνοδο κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η συνάντηση θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς, πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και θα βοηθήσει στην εξεύρεση τρόπων για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική», δήλωσε ο Πούτιν στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ο Αραβικός Σύνδεσμος, ένας περιφερειακός οργανισμός αραβικών κρατών στη Μέση Ανατολή και σε περιοχές της Αφρικής, έχει 22 χώρες-μέλη που έχουν δεσμευθεί, μεταξύ άλλων, να συνεργάζονται σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά ζητήματα στην περιοχή.

Οι αναφορές αυτές έρχονται ύστερα από την τετραήμερη περιοδεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή του Κόλπου αυτή την εβδομάδα, κατά την οποία η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε αρκετές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων τη δέσμευση ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Σαουδική Αραβία για επενδύσεις στις ΗΠΑ, την πώληση εξοπλιστικού πακέτου αξίας σχεδόν 142 δισεκ. δολαρίων στο βασίλειο και τη σύμπραξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

