Φρικτός θάνατος: Έβρασε ζωντανός και διαλύθηκε στις θερμές πηγές του υπερηφαιστείου Yellowstone

Το «υπερηφαίστειο» στο εθνικό πάρκο Yellowstone στις ΗΠΑ αποτελεί ενδεχομένως μία απειλή για την ανθρωπότητα, ωστόσο μία πιθανή έκρηξή του είναι το λιγότερο, καθώς η περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και για άλλους λόγους, κυρίως για τους επισκέπτες.

Τόσο από την ύπαρξη άγριων ζώων, όσο και για τις διάσημες θερμές πηγές τους σε θερμοκρασίες που φθάνουν τους 90, ακόμα και τους 100 βαθμούς Κελσίου.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 23χρονου Colin Scott, ο οποίος βρήκε φρικτό και οδυνηρό τέλος το 2016, όταν αποφάσισε να βουτήξει στις θερμές πηγές, με την αδελφή του να τον βιντεοσκοπεί και εν αγνοία της να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του.

Image

Ατμός υψώνεται στη λεκάνη των Geyser Norris στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone / AP Photo/Beth Harpaz

Αρχικά, το καυτό νερό άρχισε να τον βράζει ζωντανό, αλλά η τραγωδία δεν τελείωσε εκεί. Το σώμα του διαλύθηκε από το όξινο νερό πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε διάσωση.

Οι επίσημες εκθέσεις της αστυνομίας που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατο του Colin αποκάλυψαν ότι αυτός και η αδελφή του, Sable, είχαν αποτολμήσει να φτάσουν σε μια απαγορευμένη περιοχή αναζητώντας ένα σημείο για παράνομη κολύμβηση, μια πρακτική γνωστή ως «hot potting».

Η έκθεση της αστυνομίας ανέφερε: «Το smartphone κατέγραψε τη στιγμή που γλίστρησε και έπεσε στην πισίνα και τις προσπάθειές της να τον σώσει».

Οι θλιβερές ηχογραφήσεις που έλαβε η Sable δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά διατηρούνται στα αρχεία της αστυνομίας.

Χωρίς κινητή λήψη, η απελπισμένη αδελφή του έτρεξε σε ένα τοπικό μουσείο για να σημάνει συναγερμό.

Ωστόσο, κατά την επιστροφή της με τους φύλακες του πάρκου, ήταν σαφές ότι ήταν πολύ αργά. Μέρη του κεφαλιού, του κορμού και των χεριών του Colin παρατηρήθηκαν ανησυχητικά στο όξινο νερό.

Λόγω των δύσκολων συνθηκών, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να ανασύρουν το σώμα του άνδρα με ασφάλεια. Η θερμότητα αλλά και μια επικείμενη καταιγίδας από κεραυνούς σήμαινε ότι οι προσπάθειες διάσωσης έπρεπε να ανασταλούν.

Όταν η ομάδα επέστρεψε την επόμενη μέρα για να βοηθήσει περαιτέρω, το σώμα του Colin δεν ήταν πλέον ορατό.

Η έκθεση επιβεβαίωσε το συμπέρασμα της αστυνομίας ότι το σώμα είχε διαλυθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω μόνο το πορτοφόλι και τις σαγιονάρες του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων