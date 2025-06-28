Η Nvidia ξανά στην κορυφή του κόσμου: Θα είναι η πρώτη εταιρεία των 5 τρισ. δολαρίων;

Χάρη σε ένα θεαματικό ράλι, η Nvidia ανέκτησε τη θέση της ως η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και τη Microsoft.

Η μετοχή της έκλεισε την Παρασκευή σε νέο ιστορικό υψηλό των 157,75 δολαρίων, ενισχυμένη κατά 10,7% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η κεφαλαιοποίησή της εκτοξεύθηκε στα 3,8 τρισ. δολάρια.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη από τα χαμηλά του Απριλίου προσέθεσε περίπου 1,42 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία της εταιρείας, που παράγει ημιαγωγούς άκρως πολύτιμους για την ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Πλέον θεωρείται θέμα χρόνου το ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων. Το πραγματικό ερώτημα, όπως σχολιάζουν αναλυτές στο MarketWatch, είναι αν θα πετύχει να γίνει η πρώτη εταιρεία αξίας 5 τρισ. δολαρίων.

Κούρσα τρισεκατομμυρίων με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη

Η Wedbush Securities εκτιμά ότι τόσο η Nvidia όσο και η Microsoft (η οποία βρίσκεται πλέον στα $3,7 τρισ. δολάρια) θα ξεπεράσουν σύντομα το «ορόσημο» των 4 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση και θα προσεγγίσουν τα 5 τρισ. μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάλυση, «η bull market στην τεχνολογία βρίσκεται ακόμη στην αρχή, με μπροστάρηδες την Επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν τη Microsoft και τη Nvidia «πυλώνες» της AI επανάστασης, τη σημαντικότερη τεχνολογική τάση των τελευταίων 25 ετών.

Σε ανοδική τροχιά και AMD, Micron, Google, AWS

Το bullish κλίμα δεν περιορίζεται μόνο στους κολοσσούς. Η AMD καταγράφει άνοδο 83,9% από τις 8 Απριλίου, ενισχυμένη από τις προσδοκίες για μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά AI chips.

Η Micron, από την πλευρά της, έχει δει τη μετοχή της να εκτοξεύεται 90,4% από τα χαμηλά του Απριλίου, ενώ κατέγραψε και ιστορικά υψηλά έσοδα το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για μνήμες HBM που χρησιμοποιούνται σε AI εφαρμογές.

Σύμφωνα με τη Micron, τα έσοδα από τα HBM τσιπ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% σε τριμηνιαία βάση, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με την έλευση των επόμενων τσιπ Blackwell Ultra της Nvidia.

Το ταβάνι στα 6 τρισ. δολ;

Παρά τις ήδη εντυπωσιακές επιδόσεις, κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη μεγαλύτερα νούμερα. Η Loop Capital εκτιμά πως η Nvidia βρίσκεται στην αρχή μιας νέας «χρυσής εποχής» για την τεχνητή νοημοσύνη και έθεσε νέα τιμή-στόχο στα $250 ανά μετοχή — κάτι που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση άνω των $6 τρισ. δολαρίων.

Ανάλογα θετικές είναι και οι εκτιμήσεις της Barclays, που ανεβάζει την τιμή-στόχο στα $200, προβλέποντας ότι η Nvidia έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές ανόδου στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, χάρη στο νέο chip Blackwell.