Η Κομισιόν απέλυσε διερμηνέα λόγω υποψιών για παραβίαση ασφαλείας σε συνάντηση με τον Ζελένσκι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην απόλυση διερμηνέα που είχε επιστρατευτεί για υψηλού επιπέδου σύνοδο κορυφής, στην οποία συμμετείχε και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω ανησυχιών περί παραβίασης κανόνων ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Politico, ο διερμηνέας ενεπλάκη σε περιστατικό σχετικό με τη λήψη σημειώσεων κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2024, πράξη που απαγορεύεται αυστηρά από τον κώδικα δεοντολογίας της Επιτροπής.

«Οι σημειώσεις κατασχέθηκαν αμέσως και, κατόπιν προσεκτικής ανάλυσης, αποφασίστηκε να μην ξαναχρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες του συγκεκριμένου διερμηνέα», ανέφερε επίσημα η Κομισιόν, τονίζοντας πως το συμβάν ανέδειξε την ανάγκη διασφάλισης της εμπιστευτικότητας σε ευαίσθητες συνεδριάσεις όπου θίγονται θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Κομισιόν: Για ποιο λόγο είχε επιλεγεί ο συγκεκριμένος διερμηνέας

Το γαλλικό Le Monde αποκάλυψε ότι πρόκειται για Γαλλο-Ουκρανό ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος είχε προσκληθεί ειδικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ηγετών της ΕΕ και του Ζελένσκι. Οι αυστηροί κανόνες έχουν τεθεί στο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας από κατασκοπευτικές ενέργειες ή ακούσιες διαρροές, ιδιαίτερα απέναντι σε κράτη όπως η Ρωσία.

Πηγή: parapolitika.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

