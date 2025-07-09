Τι είναι τα cleansing balms που αναβαθμίζουν την επιδερμίδα;

Είναι το προϊόν που «λιώνει» το μακιγιάζ λες και δεν υπήρξε ποτέ. Αφαιρεί το αντηλιακό, τη mascara, το foundation, τα πάντα, χωρίς τρίψιμο και χωρίς να σε κάνει να νιώθεις σαν να σου πήραν την υγρασία από το πρόσωπο. Και το καλύτερο;

Δεν χαλάει τη φυσική ισορροπία του δέρματος. Αντίθετα, τη φροντίζει. Μάλιστα, αυτά που επιλέγω εγώ, έχουν και προβιοτικά, οπότε κρατούν το μικροβίωμα της επιδερμίδας μου χαρούμενο, δηλαδή, τη φυσική «ασπίδα» που προστατεύει το δέρμα μου από τα πάντα.

Επιπλεόν, η αίσθηση που αφήνει μετά είναι σαν να πέρασες την επιδερμίδα σου από spa. Και όχι, δεν είναι μόνο για το ξηρό δέρμα. Τα cleansing balms είναι ιδανικά και για τη λιπαρή και τη μεικτή επιδερμίδα, γιατί δεν βαραίνουν καθόλου το δέρμα.

Είναι για την κάθε επιδερμίδα που θέλει να είναι καθαρή και ενυδατωμένη.

Extra tip:

Εφάρμοσε το balm σε στεγνή επιδερμίδα χωρίς νερό και κάνε ένα καλό μασάζ για 1-2 λεπτά, ειδικά γύρω από τα μάτια, τη μύτη και το πηγούνι. Οι κυκλικές κινήσεις, δεν θα αφαιρέσουν μόνο τα καλλυντικά που χρησιμοποίησες, αλλά θα βοηθήσουν τη λέμφο, και το πρόσωπο σου να ξεπρηστεί και να λάμψει. Μετά, προσθέτεις λίγο νερό και... τσουπ! Γίνεται σαν ένα γαλακτώδες σύννεφο που ξεπλένεται πανεύκολα και αφήνει το δέρμα σου σαν βελούδο.

Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξεις μίγμα με σόδα και μέλι;