Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξεις μίγμα με σόδα και μέλι;

Αν αναμείξεις το μέλι με μαγειρική σόδα, θα έχεις ένα μοναδικό μείγμα που θα σου δώσει ένα συγκεκριμένο όφελος.

Τόσο το μέλι όσο και η μαγειρική σόδα είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα υλικά στον κόσμο των φυσικών θεραπειών. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ο συνδυασμός τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα πολύ συγκεκριμένο όφελος.

Η μαγειρική σόδα, όταν τη συνδυάζεις με μέλι, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό σπιτικό γιατρικό για τον λαιμό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διάφορες θεραπείες του δέρματος.

Γιατί να αναμείξεις μαγειρική σόδα με μέλι;

Εστιάζοντας ειδικά στη φροντίδα της επιδερμίδας, να ξέρεις ότι το μέλι και η μαγειρική σόδα είναι ένας ιδανικός συνδυασμός για απολέπιση. Ο λόγος;

Η μαγειρική σόδα σε βοηθά να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα από το δέρμα, κάνοντάς το πιο απαλό και λαμπερό. Από την άλλη, το μέλι είναι ένα φυσικό ενυδατικό που βοηθά στην ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Το μείγμα από μέλι και μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των σκούρων κηλίδων και στην εξισορρόπηση του τόνου του δέρματος, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο της ακμής.

Επιπλέον, και τα δύο αυτά υλικά μπορούν να μειώσουν τον ερεθισμό σε ορισμένα σημεία του σώματος. Τέλος, ένα ακόμη όφελος αυτής της μίξης είναι ότι βοηθά στην απομάκρυνση ακαθαρσιών και βακτηρίων.

Άρα, έχεις όλους τους λόγους για να αναμείξεις μαγειρική σόδα με μέλι.

Συμβουλές για όταν χρησιμοποιείς αυτό το μείγμα

Τώρα που έμαθες ότι το να αναμείξεις μέλι με μαγειρική σόδα μπορεί να σου προσφέρει σημαντικά οφέλη για το δέρμα, είναι ώρα να μάθεις όσα πρέπει να ξέρεις όταν το χρησιμοποιείς. Καλό είναι να έχεις υπόψη σου τα εξής:

Συνιστάται να χρησιμοποιείς το μείγμα σαν μάσκα προσώπου, απλώνοντάς το σε καθαρό δέρμα και αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια.

Η συχνότητα χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του δέρματός σου, αλλά γενικά προτείνεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Κάνε πρώτα μια δοκιμή σε ένα μικρό σημείο του δέρματος για να βεβαιωθείς ότι δεν θα έχεις κάποια αλλεργική αντίδραση.

Αν έχεις δερματικά προβλήματα ή αν παρατηρήσεις κάποια ανεπιθύμητη αντίδραση, είναι καλό να συμβουλευτείς έναν δερματολόγο ή κάποιον ειδικό.

Πηγή: queen.gr

