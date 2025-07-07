Tips ενυδάτωσης για τα ταξίδια σου!

Είτε πετάς για έναν μακρινό εξωτικό προορισμό είτε ετοιμάζεσαι για διακοπές σε ελληνικά νησιά με πλοίο, η επιδερμίδα σου δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό σου.

Η ξηρή ατμόσφαιρα του αεροπλάνου και ο συνδυασμός ήλιου, αλατιού και αέρα στο κατάστρωμα του πλοίου προκαλούν αφυδάτωση, θαμπάδα και ευαισθησία.

Ευτυχώς, με μερικά έξυπνα tips, μπορείς να κρατήσεις το δέρμα σου φρέσκο, ενυδατωμένο και λαμπερό σε κάθε διαδρομή!

Ενυδάτωση εκ των έσω

Μπορεί να σου φαίνεται αυτονόητο, αλλά είναι η απόλυτη βάση: Πιες νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι σου. Πάρε μαζί σου ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι και φρόντισε να πίνεις 200ml κάθε ώρα πτήσης ή 2 ποτήρια κάθε 1-2 ώρες στο πλοίο.

Απόφυγε το αλκοόλ και την καφεΐνηΝαι, το κρασάκι στο αεροπλάνο ή ο καφές στο κατάστρωμα είναι δελεαστικά, αλλά αφυδατώνουν το δέρμα. Επίλεξε ανθρακούχο νερό με λεμόνι ή ένα ρόφημα με ηλεκτρολύτες.

Πες ναι στο skincare layering

Το skincare layering είναι ο σύμμαχός σου για να κλειδώσεις την υγρασία στην επιδερμίδα σου. Aν ταξιδεύεις με αεροπλάνο χρησιμοποίησε οπωσδήποτε έναν ενυδατικό ορό με υαλουρονικό οξύ πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης.Εάν ταξιδεύεις με πλοίο, φρόντισε να ανανεώνεις συχνά το αντηλιακό σου για να προστατευτείς από τον ήλιο και τον αέρα.

Μάσκες on the go

Οι overnight και οι sheet masks είναι ιδανικές για ταξίδια. Για παράδειγμα, στο αεροπλάνο μπορείς να εφαρμόσες μια dry sheet mask η οποία δεν θα τραβήξει βλέμματα και ενυδατώνει χωρίς να στάζει. Στο πλοίο, χρησιμοποίησε μια μάσκα αλόης ή μια μάσκα με ροδόνερο για να ανακουφίσεις την επιδερμίδα από την έκθεση στον ήλιο (αν κάθεσαι στο κατάστρωμα).

Ενυδάτωση… με εισπνοές!

Ο ξηρός αέρας καταπονεί και τους ρινικούς βλεννογόνους, επηρεάζοντας έμμεσα και την ενυδάτωση του δέρματος. Πορμηθεύσου ένα μικρό φορητό υγραντήρα-σπρέι ή εισπνεόμενα με αιθέρια έλαια (όπως ευκάλυπτος) διότι κάνουν θαύματα σε μακρινές διαδρομές.

Το mist είναι ο καλύτερός σου φίλος

Ένα mist προσώπου με ροδόνερο, αλόη ή ιαματικό νερό ανανεώνει, δροσίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα όποτε νιώθεις ενοχλητικά «τραβήγματα».

Μην ξεχνάς τα χείλη και τα μάτιαΟι πιο ευαίσθητες περιοχές αφυδατώνονται πρώτες. Ένα παχύρρευστο balm για τα χείλη και μια κρέμα ματιών με καφεΐνη ή υαλουρονικό οξύ βοηθούν να δείχνεις ξεκούραστη, ακόμα κι αν δεν κοιμήθηκες καθόλου.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πώς να απλώσετε το ρουζ σε μορφή στικ