Πώς να απλώσετε το ρουζ σε μορφή στικ

Το ρουζ είναι ένα από τα πιο βασικά προϊόντα μακιγιάζ στο νεσεσέρ κάθε γυναίκας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό.

Οι διάφοροι τύποι ρουζ που πλέον κυκλοφορούν, έχουν εμπνεύσει διαφορετικές τάσεις και τεχνικές, και αφού οι κρεμώδεις φόρμουλες κυριάρχησαν όλο το 2024 και απ’ ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να είναι hot και αυτό το έτος, είναι σαφές ότι τα ρουζ σε μορφή στικ θα είναι πρωταγωνιστές και αυτή τη σεζόν. Εύχρηστα κι ευέλικτα, τα blush sticks μπορούν αναμφίβολα να αποτελέσουν έμια έξυπνη επιλογή για το μακιγιάζ σας.

Ωστόσο, επειδή το blush blindness – δηλαδή το να υπερβάλετε με την ποσότητα που εφαρμόζετε- παραμονεύει, καλό είναι να γνωρίζετε πώς θα αποφύγετε αυτή την παγίδα. Ο celebrity makeup artist Christian Briceno μίλησε για αυτό στο New Beauty και αποκάλυψε τα tips του, για να εφαρμόζετε τέλεια το ρουζ σε μορφή στικ από εδώ και στο εξής. Κρατήστε σημειώσεις!

Αν θέλετε ένα φυσικό, ροδαλό αποτέλεσμα, ο celebrity makeup artist Christian Briceno πρότεινε να «ζεστάνετε» πρώτα το προϊόν στο πίσω μέρος του χεριού σας και στη συνέχεια να το εφαρμόσετε με πινέλο κάνοντας πολύ καλό μπλεντάρισμα. Ξεκινήστε την εφαρμογή με ταμποναριστές κινήσεις, πιέζοντας το ρουζ απαλά στα μάγουλα. Για μια πιο έντονη, σμιλεμένη εμφάνιση, το blush stick μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στο πρόσωπο χωρίς αν το βάλετε στο χέρι σας προηγουμένως και να μπλενταριστεί με τα δάχτυλά σας.

Όπως συμβαίνει με κάθε ρουζ, το σωστό blending είναι το κλειδί για να πετύχετε ένα άψογο αποτέλεσμα. «Ενώ αυτά τα ρουζ «λιώνουν» όμορφα στο δέρμα, μπορούν να «κολλήσουν» κάποιες φορές σε ξηρές ή πιο «ανάγλυφες» περιοχές -εκεί δηλαδή που μπορεί να έχετε κάποιο σπυράκι, σημάδια από σπυράκια ή λεπτές γραμμές. Επομένως, είναι σημαντικό να τα εφαρμόζετε σωστά, για να μην υπάρχουν τυχόν «σκληρές» γραμμές κάνοντας ανοδικές κινήσεις με το πινέλο» τόνισε ο Christian Briceno.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε μάλιστα είναι εξίσου σημαντικά. Τα δάχτυλά σας ή ένα πυκνό πινέλο είναι ιδανικά, καθώς τα σφουγγαράκια μακιγιάζ μπορούν να απορροφήσουν υπερβολική ποσότητα προϊόντος και τα μαλακά, πιο fluffy πινέλα μπορεί να κάνουν το ρουζ σας να «σπάσει» μετά από ώρες και να δημιουργηθούν «ραβδώσεις», που σίγουρα δε θα είναι κολακευτικές.

Πηγή: vita.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι να κάνεις αν καείς από τον ήλιο