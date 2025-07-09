Γερμανία: Η εταιρεία Daimler Truck καταργεί 5.000 θέσεις εργασίας

Η Daimler Truck σχεδιάζει την κατάργηση 5.000 θέσεων εργασίας στην Γερμανία έως το 2030, ανακοίνωσε η εταιρία σήμερα από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, θα επηρεαστεί κυρίως το εργοστάσιο στο Λαϊφέλντεν – Εχτερντίνγκεν κοντά στην Στουτγάρδη, ενώ οι θέσεις εργασίας θα μειωθούν κυρίως μέσω συνταξιοδοτήσεων, δεν αποκλείεται ωστόσο να εφαρμοστεί και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με κίνητρα από την επιχείρηση. Στο τέλος του 2024 στο συγκεκριμένο εργοστάσιο εργάζονταν 28.000 άτομα με το σύνολο των εργαζομένων της Daimler Truck στην Γερμανία να ανέρχεται σε 35.000.

Η εταιρία υπέστη πρόσφατα μεγάλη μείωση στις πωλήσεις της, εν μέρει και λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει την δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ. Κατά το β’ τρίμηνο του έτους, οι πωλήσεις από το εργοστάσιο του Λαϊφέλντερ – Εχτερντίνγκεν έφθασαν τα 38.600 οχήματα, κατά 20% λιγότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στόχος της εταιρίας είναι η αύξηση της κερδοφορίας τα προσεχή πέντε χρόνια με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι έως τώρα, διευκρίνισε η διευθύνουσα σύμβουλος Κάριν Ράνστρεμ.

Πηγή: ΑΠΕ

