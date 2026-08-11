Φρίκη: 20χρονος κακοποίησε online 117 ανήλικες – Τις ανάγκαζε να χαράζουν το σώμα τους

Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 20χρονος στη Βρετανία για μια σοκαριστική υπόθεση διαδικτυακής σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει 117 θύματα ηλικίας από 13 έως 17 ετών σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Ο Justin Swaddle (Τζάστιν Σουάντλ), από την περιοχή Meanwood του Λιντς, καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε δύο χρόνια φυλάκισης από το Leeds Crown Court. Ήταν μόλις 17 ετών όταν διέπραξε μεγάλο μέρος των αδικημάτων, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Discord, το Telegram και το Snapchat για να προσεγγίζει τα θύματά του.

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Σύμφωνα με τη βρετανική Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA), ο Swaddle κέρδιζε αρχικά την εμπιστοσύνη των κοριτσιών και στη συνέχεια συγκέντρωνε προσωπικές πληροφορίες και ιδιωτικό υλικό, τα οποία χρησιμοποιούσε για να τα εκβιάζει.







Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι είχε έρθει σε επαφή με 117 κορίτσια, εκ των οποίων οκτώ βρίσκονταν στη Βρετανία.

Τις ανάγκαζε να χαράζουν τα ψευδώνυμά του στο σώμα τους



Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο ανατριχιαστική διάσταση όταν οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του φωτογραφίες θυμάτων με τραύματα αυτοτραυματισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κορίτσια είχαν χαράξει στο δέρμα τους ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Swaddle στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων τα «Epstein», «Rugen» και «Moscow»,αναφέρει το Sky News.

Ένα από τα θύματα, ηλικίας 17 ετών, κατέθεσε ότι γνώρισε τον Swaddle μέσω Discord τον Νοέμβριο του 2022. Η επικοινωνία τους μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Snapchat και απέκτησε σεξουαλικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την NCA, ο Swaddle της ζήτησε γυμνές φωτογραφίες και την πίεσε να χαράξει το διαδικτυακό του όνομα πάνω στο σώμα της.

Αφού απέκτησε στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και το σχολείο της, άρχισε να την απειλεί ότι θα χρησιμοποιούσε τις προσωπικές πληροφορίες της εάν δεν του έστελνε επιπλέον φωτογραφίες και βίντεο. Το κορίτσι ανακάλυψε επίσης ότι είχε καταγράψει κλήσεις σεξουαλικού περιεχομένου και τις είχε μοιραστεί με άλλους.

Η σκοτεινή διαδικτυακή κοινότητα «Com»



Ο Swaddle συμμετείχε στο λεγόμενο «Com group», ένα χαλαρό δίκτυο διαδικτυακών κοινοτήτων όπου διακινείται ακραίο και βίαιο υλικό και μέλη χειραγωγούν θύματα με στόχο τη σεξουαλική και βίαιη κακοποίησή τους.







Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη αυτών των κοινοτήτων είναι κυρίως έφηβα αγόρια και ένα από τα βασικά κίνητρα είναι η απόκτηση κύρους και αναγνωρισιμότητας μέσα στην ομάδα, μέσω της διακίνησης ολοένα πιο ακραίου υλικού και της διάπραξης σοβαρότερων πράξεων.

Η Danielle Pownall, στέλεχος της NCA, χαρακτήρισε τον Swaddle «επικίνδυνο δράστη», σημειώνοντας ότι στόχευε νεαρά και ευάλωτα κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία κακοποιούσε και τρομοκρατούσε ώστε να προβαίνουν σε αυτοτραυματισμούς και σε σεξουαλικές πράξεις.

Υλικό με παιδιά ακόμη και τριών ετών



Στις ηλεκτρονικές συσκευές του εντοπίστηκαν επίσης άσεμνες εικόνες παιδιών των κατηγοριών A, B και C, σύμφωνα με τη βρετανική κατάταξη. Η κατηγορία A είναι η σοβαρότερη και περιλαμβάνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης με διείσδυση, σαδισμό ή κτηνοβασία, η κατηγορία B περιλαμβάνει άλλες μορφές σεξουαλικής δραστηριότητας χωρίς διείσδυση, ενώ η κατηγορία C αφορά το υπόλοιπο άσεμνο υλικό που δεν εμπίπτει στις δύο προηγούμενες κατηγορίες.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι τα παιδιά που εμφανίζονταν στις εικόνες ήταν ηλικίας από τριών έως 17 ετών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν ενδείξεις ότι ο ίδιος είχε κατευθύνει ή ενθαρρύνει τις πράξεις που καταγράφονταν.

Τον Ιούλιο ο Swaddle δήλωσε ένοχος για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων υποκίνηση ανήλικων κοριτσιών σε σεξουαλική δραστηριότητα, εκβιασμό, δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών και κατοχή απαγορευμένου υλικού.

«Αρπακτικός καρχαρίας που κυνηγούσε παιδιά στα σκοτεινά νερά του διαδικτύου»



Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η τοποθέτηση του δικαστή Peter Kelson KC, ο οποίος χαρακτήρισε τον 20χρονο «αρπακτικό καρχαρία που κυνηγούσε παιδιά τα οποία κολυμπούσαν στα σκοτεινά νερά του διαδικτύου».

Ο δικαστής σημείωσε ακόμη ότι πρόκειται για «μία από τις πιο ακραίες υποθέσεις» που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει.

Η έρευνα για τη δράση του Swaddle είχε διεθνή διάσταση, με τη συμμετοχή διωκτικών Αρχών από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νορβηγία και τη Νέα Ζηλανδία.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, σε βάρος του επιβλήθηκε Sexual Harm Prevention Order διάρκειας 10 ετών, ενώ υποχρεούται να εγγραφεί στο εθνικό μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

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