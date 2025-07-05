Φονικές πλημμύρες στο Τέξας: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών - Δεκάδες αγνοούνται σε θερινή κατασκήνωση

Είκοσι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους 9 παιδιά, έχουν χάσει την ζωή τους, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, από τις πλημμύρες στο Τέξας, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι σε κατασκήνωση.

Το γραφείο του σερίφη του Κερ Κάουντι ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πλημμυρισμένη περιοχή κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε, 137 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Αντόνιο.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι βρεθεί και ο τελευταίος άνθρωπος», δήλωσε ο σερίφης Λάρι Λέιθα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διασωθεί ή απομακρυνθεί 237 άτομα, εκ των οποίων οι 167 με ελικόπτερα. Η Πολιτειακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης του Τέξας έχει διαθέσει 14 ελικόπτερα, εκατοντάδες διασώστες και drones για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Τα νερά σκέπασαν σπίτια και οχήματα

Η βροχή που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες αντιστοιχεί σε ολόκληρο μήνα. Ο ποταμός Guadalupe ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Kerr να κάνει λόγο για «καταστροφικές πλημμύρες».

Τα νερά παρέσυραν κινητά σπίτια, οχήματα και τουριστικές καμπίνες όπου οικογένειες και επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί για να περάσουν το τετραήμερο της 4ης Ιουλίου.

Έχει ήδη κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλές κομητείες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και τις επόμενες ώρες.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε ομοσπονδιακή βοήθεια

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων από το προεδρικό αεροσκάφος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή: «Θα τους φροντίσουμε», αναφερόμενος στη στήριξη των πληγέντων μέσω ομοσπονδιακής βοήθειας.

Ο Rob Kelly, ανώτατος αιρετός αξιωματούχος της κομητείας Kerr, δήλωσε σοκαρισμένος από την έκταση της καταστροφής: «Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι θα βιώναμε κάτι τέτοιο. Καμία απολύτως.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

