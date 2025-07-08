Ερυθρά Θάλασσα: Τρεις νεκροί από επίθεση Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο «Eternity C»

Σοκ προκαλεί η νέα επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο αυτή τη φορά το ελληνόκτητο πλοίο «Eternity C».

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για τα μέλη του πληρώματος που είχαν εγκλωβιστεί στο μηχανοστάσιο ενώ δύο ακόμη τραυματίστηκαν — εκ των οποίων ένας Ρώσος που υπέστη ακρωτηριασμό.

Το πλοίο, που έπλεε περίπου 50 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Χοντέιντα στην Υεμένη, έγινε στόχος επίθεσης με τέσσερις ρουκέτες τύπου RPG και δύο drones.

Η σφοδρότητα της επίθεσης είχε ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του πλοίου, ενώ το πλήρωμα βρέθηκε σε κατάσταση πανικού. Καταστράφηκαν ολοσχερώς η γέφυρα και το μηχανοστάσιο από τα πλήγματα των Χούθι.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες είναι και ένας Έλληνας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αποτελούσε μέλος του πληρώματος αλλά της ιδιωτικής ασφάλειας του πλοίου μαζί με δύο Ινδούς. Το πλοίο πολιορκούσαν σκάφη των Χούθι που το κύκλωσαν και βρίσκονταν σε συνεχή κίνηση. Βρίσκεται ακυβέρνητο.

Οι τοπικές αρχές και διεθνείς ναυτικές δυνάμεις ενημερώθηκαν άμεσα, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Το περιστατικό υπογραμμίζει τον διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ώρες, καθώς συγκεντρώνονται μαρτυρίες και θα εκδοθούν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.

