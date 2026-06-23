Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης στον Λευκό Οίκο

Δύο νέες συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών στην οποία παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, οι συλλήψεις έγιναν τις τελευταίες ημέρες στις πολιτείες της Ουάσινγκτον και του Μιζούρι. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονίας.







Το υπουργείο είχε αρχικά ανακοινώσει, στις 16 Ιουνίου, κατηγορίες σε βάρος πέντε ανδρών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν σχεδιάσει να πετάξουν drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά πάνω από την εκδήλωση, ανήμερα των 80ών γενεθλίων του Τραμπ, με στόχο να προκληθεί εκκένωση. Στη συνέχεια, ελεύθεροι σκοπευτές φέρεται να άνοιγαν πυρ εναντίον αξιωματούχων.







Ο ρόλος των δύο νέων κατηγορουμένων



Οι δύο νέοι κατηγορούμενοι φέρονται, σύμφωνα με τις αρχές, να είχαν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία του σχεδίου. Ο Γουίλιαμ Φάλκνερ παρουσιάζεται ως άτομο με εμπειρία στη χρήση drones και κατηγορείται ότι συζητούσε τεχνικές λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό τους με εκρηκτικά και τη χρήση τους στην επίθεση.

Ο Τζόρνταν Ρίνκερ φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή επιμέρους εξαρτημάτων για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η εκδήλωση στον Νότιο Κήπο



Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα στον Λευκό Οίκο μαζί με περίπου 4.000 θεατές, από θέσεις δίπλα στο ρινγκ. Η διοργάνωση έγινε σε προσωρινή αρένα με την ονομασία «The Claw», η οποία είχε στηθεί στον Νότιο Κήπο.

Η εκδήλωση εντασσόταν στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Παράλληλα, η διοργάνωση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς επικριτές έκαναν λόγο για υποβάθμιση του συμβολικού χαρακτήρα της προεδρικής κατοικίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν απόπειρες επίθεσης, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Το πιο πρόσφατο περιστατικό είχε καταγραφεί τον Απρίλιο, όταν ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

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