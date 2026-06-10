Βρετανία: Έφηβη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού

Μία 17χρονη κοπέλα υπέστη επανειλημμένους βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση από τρεις αλλοδαπούς άνδρες και έναν ανήλικο σε κατοικία στο Μπρίστολ, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στηΒρετανία.

Οι Μεχράμπ Σάφι, 21 ετών, Αουάλ Αχμαντζάι και Σαλμάν Χαμπιμπχαΐλ, αμφότεροι 19 ετών, καθώς και ένας 16χρονος, του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, κατηγορούνται για τις επιθέσεις σε βάρος της ανήλικης τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Το Κακουργιοδικείο του Μπρίστολ άκουσε ότι η 17χρονη είχε γνωρίσει τον Σάφι λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν βρισκόταν για χριστουγεννιάτικες αγορές με φίλη της στο εμπορικό κέντρο Cabot Circus. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 21χρονος ανέπτυξε επικοινωνία μαζί της μέσω Snapchat και στη συνέχεια οργάνωσε τη μεταφορά της με ταξί από το σπίτι της στο Σόμερσετ στο Μπρίστολ, τα ξημερώματα της 30ής Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, η κοπέλα αποβιβάστηκε αρχικά σε βιομηχανική περιοχή, όπου την περίμεναν ο Σάφι και ο Χαμπιμπχαΐλ. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε άλλο ταξί, το οποίο τους μετέφερε σε κατοικία στην περιοχή Σεντ Βέρμπεργκς, σύμφωνα με την Mirror.

Ο εισαγγελέας Εντ Χέδερινγκτον δήλωσε στους ενόρκους ότι η 17χρονη πίστευε πως επισκεπτόταν έναν νέο φίλο ή έναν πιθανό σύντροφο. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, λίγο μετά την άφιξή της στο σπίτι βρέθηκε αντιμέτωπη με σεξουαλικές πράξεις που δεν επιθυμούσε.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Σάφι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της παρά τη θέλησή της και ότι στη συνέχεια οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι την απομόνωναν διαδοχικά σε δωμάτια του σπιτιού, όπου προχωρούσαν επίσης σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, κατά τη διάρκεια των περιστατικών η ανήλικη δεχόταν αλκοόλ και τσιγάρα, ενώ βρισκόταν μόνη, σε μια άγνωστη πόλη, μακριά από το σπίτι της και ανάμεσα σε άτομα που δεν γνώριζε.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα της 17χρονης επικοινώνησε με την αστυνομία. Αργότερα η κοπέλα έδωσε πλήρη κατάθεση στις Αρχές για όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν.

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν επίσης ότι οι τρεις ενήλικοι κατηγορούμενοι εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, ταξιδεύοντας κρυμμένοι στο πίσω μέρος φορτηγού. Συνελήφθησαν στις 3 Δεκεμβρίου στο Καλαί της Γαλλίας, ενώ ο 16χρονος εντοπίστηκε σε κατοικία στο Μπρίστολ.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, ενώ φέρονται να είχαν δηλώσει ψευδή προσωπικά στοιχεία στις γαλλικές Αρχές μετά τη σύλληψή τους.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας παρουσιάστηκε επίσης βιντεοληπτικό υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του Μεχράμπ Σάφι. Στο συγκεκριμένο βίντεο, οι τρεις κατηγορούμενοι καταγράφονται στο εσωτερικό του φορτηγού με το οποίο διέφυγαν από τη Βρετανία με προορισμό τη Γαλλία.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται χαμογελαστοί, να κάνουν χειρονομίες προς τον φακό και να δείχνουν ευδιάθετοι, εκτιμώντας πως η συμπεριφορά τους υποδηλώνει ότι θεωρούσαν πως είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τις Αρχές και να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Ο Μεχράμπ Σάφι αρνείται μία κατηγορία εμπορίας ανθρώπων και δύο κατηγορίες βιασμού. Ο Σαλμάν Χαμπιμπχαΐλ αρνείται μία κατηγορία εμπορίας ανθρώπων και μία κατηγορία βιασμού. Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

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