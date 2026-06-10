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ΚΟΣΜΟΣ
Αυξάνονται οι ανθρώπινες απώλειες στις Φιλιππίνες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ
σεισμός - Φιλιππίνες
clock 11:19 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο απολογισμός του πολύ ισχυρού σεισμού 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες τη Δευτέρα έγινε βαρύτερος σήμερα, φτάνοντας τους 46 νεκρούς, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των Φιλιππίνων έκανε λόγο για 45 νεκρούς και πρόσθεσε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι.

Αλλά η καταμέτρησή της δεν λαμβάνει υπόψη τα πτώματα που καταμέτρησε η πολιτική προστασία. Σύμφωνα με αυτή την τελευταία, ο Τζόι Ντελούβιο, 39 ετών, βρέθηκε νεκρός στα συντρίμμια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται παρά τον κίνδυνο που εγείρουν οι μετασεισμοί. Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες μετασεισμοί, ισχυροί και λιγότερο ισχυροί, μετά τον κύριο.

Οι περισσότεροι επιπλέον θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Δυτική Νταβάο. Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

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