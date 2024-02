Αυστραλία: Βρέθηκε το πλοίο SS Nemesis που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς πριν από 120 χρόνια!

Μετά από 120 χρόνια βρέθηκε, το πλοίο SS Nemesis, που μετέφερε κάρβουνο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας τον Ιούλιο του 1904, όταν έπεσε σε ισχυρή καταιγίδα στα ανοιχτά της Νέας Νότιας Ουαλίας και εξαφανίστηκε μαζί με τα 32 μέλη του πληρώματος.

Λίγες εβδομάδες μετά την καταιγίδα, πτώματα μελών του πληρώματος και κομμάτια από τα συντρίμμια του πλοίου ξεβράστηκαν στην παραλία Κρονούλα, μερικά χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ.

Η εξαφάνιση του πλοίου ήταν πρώτη είδηση σε όλη τη χώρα με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον. Ωστόσο τα συντρίμμια του πλοίου δεν βρέθηκαν ποτέ.

ελικά λύθηκε το μυστήριο από… τύχη. Η Subsea Professional Marine Services, μια εταιρεία τηλεπισκόπησης που έψαχνε τον πυθμένα του ωκεανού στα ανοικτά των ακτών του Σίδνεϊ για χαμένο φορτίο το 2022, έπεσε τυχαία πάνω στο χαμένο ναυάγιο.

