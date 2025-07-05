Αυστραλία: Άγνωστος επιχείρησε να βάλει φωτιά σε συναγωγή στη Μελβούρνη (εικόνες, βίντεο)

Η αστυνομία της Αυστραλίας γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι καταζητεί έναν άνδρα, ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή στη Μελβούρνη, ενώ στο εσωτερικό του ναού βρίσκονταν περίπου 20 άτομα.

Όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση ABC, γύρω στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) ένας άνδρας έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο της εβραϊκής συναγωγής στην ανατολική Μελβούρνη και προκάλεσε πυρκαγιά. «Υπήρχαν περίπου 20 άνθρωποι μέσα στη συναγωγή εκείνη την ώρα», ανέφερε η αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι οι παρευρισκόμενοι εγκατέλειψαν το κτίριο από έξοδο κινδύνου.

🚨 BREAKING: A pro-Hamas mob in Melbourne stormed an Israeli-owned restaurant and then tried to set fire to a synagogue while Jewish families were inside for Shabbat dinner. The restaurant was attacked because the owner’s business partner supports the Gaza Humanitarian… pic.twitter.com/MC1i8NTpqF — Yehuda Teitelbaum (@chalavyishmael) July 4, 2025

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε φθορές περιορισμένης έκτασης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας υπογραμμίζεται πως «δεν υπάρχει θέση στην κοινωνία μας για αντισημιτική ή υποκινούμενη από μίσος συμπεριφορά».

Suspected arson at this synagogue in East Melbourne. FRV say they received triple zero calls around 8pm last night.

Πρόκειται για τη δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή της Μελβούρνης, ύστερα από εκείνη του περασμένου Δεκεμβρίου στο προάστιο Ρίπονλι.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία, όπου σπίτια, σχολεία, συναγωγές και οχήματα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο βανδάλων και εμπρηστών.

Σύγκρουση δυο αστικών λεωφορείων στη Βούλα- 54 οι τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Βραχυχρόνια μίσθωση: Καλπάζουν τα καταλύματα τύπου Airbnb και στην Κρήτη