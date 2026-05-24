Από πνευμονία ο θάνατος του 41χρονου πρωταθλητή του NASCAR

Ο θρύλος της NASCAR, Κάιλ Μπους, πέθανε από σοβαρή πνευμονία, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του το Σάββατο.







Ο 41χρονος οδηγός πέθανε την Πέμπτη αφού είχε νοσηλευθεί με «σοβαρή ασθένεια», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με αυτή, η πνευμονία εξελίχθηκε «σε σηψαιμία, προκαλώντας ταχεία και σοβαρή σχετιζόμενη επιπλοκή».







Την Τετάρτη, σύμφωνα με κλήση στις πρώτες βοήθειες, ο Μπους βρέθηκε ξαπλωμένος στο πάτωμα του μπάνιου σε εγκατάσταση εκπαίδευσης της General Motors στη Βόρεια Καρολίνα, με δύσπνοια, υψηλό πυρετό και αιμόπτυση.







Ο Μπους εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε προσομοιωτή σε εγκατάσταση εκπαίδευσης, όπως δήλωσε ο CEO της NASCAR, Steve O’Donnell.







Πριν από μερικές εβδομάδες, κατά τη διάρκεια αγώνα της NASCAR Cup Series στο Watkins Glen της Νέας Υόρκης, ο Μπους είχε ζητήσει από γιατρό να του κάνει ένεση μετά τον τερματισμό, καθώς αντιμετώπιζε κρυολόγημα που επιδεινώθηκε από τις έντονες δυνάμεις G και τις αλλαγές υψομέτρου στην πίστα. Πέντε ημέρες αργότερα κέρδισε τον αγώνα NASCAR Craftsman Truck Series στο Dover.







Ο Busch αφήνει πίσω του τους γονείς του, τη σύζυγό του, τον γιο του 11 ετών, και την κόρη του 4 ετών. Στη σύντομη ανακοίνωση του Σαββάτου, η οικογένεια ζήτησε να τηρηθεί η ιδιωτικότητά τους στο άμεσο μέλλον.

