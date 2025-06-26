ΔΕΥ.06 Απρ 2026 08:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Αναστάτωση σε πτήση: Γυναίκα απαιτούσε να πάει στη business class γιατί… πονούσαν οι γλουτοί της
Αεροπλάνο - Boeing
clock 15:54 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Χαμό προκάλεσε η συμπεριφορά μίας γυναίκας σε πτήση της Aeroflot, καθώς ξεκίνησε να φωνάζει να αναβαθμιστεί η θέση της και να μεταφερθεί από την οικονομική στην business class.

Πρόσχημα των όσων ζητούσε ήταν ότι πονούσε στους γλουτούς και το στήθος.

Το χάος στην πτήση

Όλα συνέβησαν στην πτήση από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό το Σαρμ ελ-Σέιχ, όταν μία επιβάτιδα ξαφνικά, εμφανώς εξοργισμένη, άρχισε να απαιτεί με φωνές από το προσωπικό να της αλλάξουν θέση και να τη μεταφέρουν στη business class για να είναι πιο άνετη.

«Πονάω στους γλουτούς μου, πονάω στο στήθος μου. Θέλω business class», ακούγεται να λέει στο βίντεο. «Χρειάζομαι business class επειδή δούλευα», είπε, ακόμα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η εξοργισμένη επιβάτιδα συνέχισε να φωνάζει και να προκαλεί αναστάτωση τόσο στο πλήρωμα όσο και στους συνεπιβάτες. Οι αεροσυνοδοί προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τη γυναίκα, χωρίς επιτυχία και στο τέλος κατέληξαν να ζητήσουν τη βοήθεια άλλων επιβατών προκειμένου να την ακινητοποιήσουν. Η γυναίκα φαίνεται στο βίντεο να αντιστέκεται και να φωνάζει «Όχι, όχι!».

Αφού ακινητοποιήθηκε, η επιβάτιδα μεταφέρθηκε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου και παραδόθηκε στην αστυνομία. Το περιστατικό συνέβη στην πτήση SU734 σήμερα με Airbus A330-300. Τα στοιχεία της επιβάτιδας δεν έγιναν γνωστά, ενώ η Aeroflot δεν έχει σχολιάσει το συμβάν.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πτήση Αναστάτωση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis