Αλέν Προστ: Ο θρύλος της F1 τραυματίστηκε σε διάρρηξη στο σπίτι του

Διάρρηξη στο σπίτι του θρύλου της Formula 1, Αλέν Προστ, στην Ελβετία σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες, κατά την οποία φέρεται να τραυματίστηκε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, ο 71χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν «άγνωστοι φορώντας μάσκες εισέβαλαν στο σπίτι» περίπου στις 8:30 το πρωί της Τρίτης, αναγκάζοντας ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο τραυματίας ήταν ο ίδιος ο Προστ, ενώ απείλησαν τον γιο και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Τα αντικείμενα που εκλάπησαν «εκτιμώνται αυτή τη στιγμή». Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και ενημερώνοντας τον εισαγγελέα, ο οποίος άνοιξε ποινική υπόθεση. «Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών» ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Προστ ήταν «σοκαρισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και ότι εγκατέλειψε το σπίτι του δίπλα στη λίμνη της Γενεύης.

