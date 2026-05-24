Αλέν Προστ: Ο θρύλος της F1 τραυματίστηκε σε διάρρηξη στο σπίτι του
08:20 | 24/05/2026
Διάρρηξη στο σπίτι του θρύλου της Formula 1Αλέν Προστ, στην Ελβετία σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες, κατά την οποία φέρεται να τραυματίστηκε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, ο 71χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν «άγνωστοι φορώντας μάσκες εισέβαλαν στο σπίτι» περίπου στις 8:30 το πρωί της Τρίτης, αναγκάζοντας ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο τραυματίας ήταν ο ίδιος ο Προστ, ενώ απείλησαν τον γιο και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Τα αντικείμενα που εκλάπησαν «εκτιμώνται αυτή τη στιγμή». Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και ενημερώνοντας τον εισαγγελέα, ο οποίος άνοιξε ποινική υπόθεση. «Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών» ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Προστ ήταν «σοκαρισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και ότι εγκατέλειψε το σπίτι του δίπλα στη λίμνη της Γενεύης.

