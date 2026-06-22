Πέθανε 33 μέρες μετά την σύζυγό του...

Μόλις 33 ημέρες μετά την απώλεια της συζύγου του, «έφυγε» από τη ζωή ένας 68χρονος στον Βόλο. Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή χθες Κυριακή, λίγες ώρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο της συζύγου του, η οποία πέθανε στις 19 Μαϊου, μετά από μάχη με την λευχαιμία, σε ηλικία 61 ετών.



Το μνημόσυνο τελέστηκε χθες το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου και το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 68χρονος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και κατέληξε.



Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στη «Φλόγα».

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