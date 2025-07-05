ΠΑΡ.10 Απρ 2026 14:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ομαδικός βιασμός 14χρονης: «Ήμουν γεμάτη αίματα, με απείλησαν να μη μιλήσω» -Συγκλονίζει η κατάθεση του θύματος
clock 09:09 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας στην υπόθεση βιασμού της 14χρονης στον Πειραιά

Η κατάθεση του ανήλικου κοριτσιού έκανε μέχρι και τους αστυνομικούς να «λυγίσουν». Σε αυτήν περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια των βιαστών της:

«Συναντήθηκα με τον Ε.Ν. Πήγαμε στο σπίτι που μένει με τον αδερφό του. Εκεί ήρθαν και οι Δ.Σ και Ε.Μ. και έκαναν χρήση ναρκωτικών.

»Άρχισαν να με αγγίζουν, προσπάθησα να φύγω αλλά ο Λ.Ν. με ακινητοποίησε με τη βία, οι υπόλοιποι μου αφαίρεσαν τα ρούχα. Ο Ε.Ν. με βίασε και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι.

Πήγα να κάνω μπάνιο, ήμουν γεμάτη αίματα. Αφού έφυγαν ο Λ.Ν. και ο Λ.Μ., έμεινα πίσω με τους Ε.Ν. και Δ.Σ. που θα πήγαιναν αργότερα στις δουλειές τους.

Μου είπαν να επιστρέψω εκεί μετά τις 4. Με απείλησαν ότι αν μιλήσω θα μου κάνουν κακό».

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σύγκρουση δυο αστικών λεωφορείων στη Βούλα- 54 οι τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Βραχυχρόνια μίσθωση: Καλπάζουν τα καταλύματα τύπου Airbnb και στην Κρήτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis