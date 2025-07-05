Ομαδικός βιασμός 14χρονης: «Ήμουν γεμάτη αίματα, με απείλησαν να μη μιλήσω» -Συγκλονίζει η κατάθεση του θύματος

Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας στην υπόθεση βιασμού της 14χρονης στον Πειραιά.

Η κατάθεση του ανήλικου κοριτσιού έκανε μέχρι και τους αστυνομικούς να «λυγίσουν». Σε αυτήν περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια των βιαστών της:

«Συναντήθηκα με τον Ε.Ν. Πήγαμε στο σπίτι που μένει με τον αδερφό του. Εκεί ήρθαν και οι Δ.Σ και Ε.Μ. και έκαναν χρήση ναρκωτικών.

»Άρχισαν να με αγγίζουν, προσπάθησα να φύγω αλλά ο Λ.Ν. με ακινητοποίησε με τη βία, οι υπόλοιποι μου αφαίρεσαν τα ρούχα. Ο Ε.Ν. με βίασε και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι.

Πήγα να κάνω μπάνιο, ήμουν γεμάτη αίματα. Αφού έφυγαν ο Λ.Ν. και ο Λ.Μ., έμεινα πίσω με τους Ε.Ν. και Δ.Σ. που θα πήγαιναν αργότερα στις δουλειές τους.

Μου είπαν να επιστρέψω εκεί μετά τις 4. Με απείλησαν ότι αν μιλήσω θα μου κάνουν κακό».

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα.

Σύγκρουση δυο αστικών λεωφορείων στη Βούλα- 54 οι τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Βραχυχρόνια μίσθωση: Καλπάζουν τα καταλύματα τύπου Airbnb και στην Κρήτη