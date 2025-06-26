Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 39χρονος άνδρας τα ξημερώματα της Κυριακής (15/6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε αναίσθητος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesstoday.gr, δύο νεαροί, 24 και 28 ετών, τον ξυλοκόπησαν άγρια, τον τραυμάτισαν με ματσέτα και του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας και έναν σκύλο ράτσας γερμανικού ποιμενικού. Το θύμα κατέληξε αιμόφυρτο και αναίσθητο στο πεζοδρόμιο της οδού Τσιμισκή. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ενέκρινε ένοχους τους δύο νεαρούς με κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Θεσσαλονίκη: Νεαροί ξυλοκόπησαν, μαχαίρωσαν και επιτέθηκαν με σκύλο σε 39χρονο - Εντοπίστηκε αναίσθητος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το επεισόδιο φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από έντονο φραστικό επεισόδιο που είχαν οι δύο δράστες με άλλα άτομα έξω από νυχτερινό κατάστημα. Λίγο αργότερα, εντόπισαν τον 39χρονο, τον καταδίωξαν και του επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα. Μάρτυρες ανέφεραν ότι το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει πηδώντας κάγκελα, όμως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος. Εκεί δέχθηκε τα αλλεπάλληλα χτυπήματα, τις μαχαιριές με ματσέτα και την επίθεση του σκύλου, ράτσας γερμανικός ποιμενικός, που του είχαν εξαπολύσει οι δράστες, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο και αναίσθητο στο πεζοδρόμιο.

«Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με κλωτσιές και κρατούσαν ματσέτα. Ο ένας απειλούσε όσους πλησίαζαν», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από κατοίκους της περιοχής και, μετά από σύντομη καταδίωξη, συνέλαβε τους δύο άνδρες. Ο ένας πέταξε ένα μαχαίρι μήκους 15 εκατοστών, ενώ ο δεύτερος προσπάθησε να κρυφτεί σε κατάστημα. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε, και στη συνέχεια κατέθεσε πως η επίθεση ήταν απρόκλητη. Παρά τη βιαιότητα του περιστατικού, δήλωσε στις αρχές πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να μπλέξω άλλο μαζί τους».

Ένοχοι οι νεαροί για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο τους έκρινε ενόχους για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επιπλέον, στον 24χρονο αποδόθηκε και η παράβαση του νόμου περί όπλων. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με εξαγορά προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 28χρονος καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

