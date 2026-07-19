Τα ζώδια της Κυριακής

Κριός



Κριέ μου, είναι ωραίο αυτό το κλίμα που υπάρχει απ’ το πρωί και οι επαφές με τους γύρω σου φαίνεται να είναι χαλαρές και εποικοδομητικές. Είναι σημαντικό να μην παρασυρθείς από αλλαγές που θα δεις σε άτομα που δεν σου γεμίζουν το μάτι. Από την άλλη, το δημιουργικό σου κομμάτι ακούγεται περισσότερο και βρίσκεις σημαντική υποστήριξη ώστε να το αναπτύξεις, ενώ μπαίνεις στη διαδικασία να εμβαθύνεις και να επενδύσεις σε σχέσεις που νιώθεις πως αξίζουν. Συζητήσεις και συναντήσεις δημιουργούν ευκαιρίες και σε βοηθούν να δεις πιο στοχευμένα τα πράγματα.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα αυτό που θέλεις είναι να βάλεις στο πρόγραμμα πράγματα που θα σ’ αφήσουν να κινηθείς άνετα και να μη νιώσεις πίεση και ένταση. Τα του σπιτιού είναι αυτά που μπαίνουν σε προτεραιότητα. Πολύ σημαντικό να μην επηρεαστείς από διάφορα που θα μάθεις, καθώς αρκετά είναι γνώμες τρίτων και όχι γεγονότα. Η πίεση στη δουλειά μπορεί να παραμένει, όμως νιώθεις πιο έτοιμος να δράσεις, αρκεί να έχεις ελευθερία κινήσεων και όχι παρεμβολές από άλλους. Και στα οικονομικά υπάρχουν αλλαγές. Σαν να βελτιώνεται η θέση σου σε διαπραγματεύσεις μέσα στη μέρα.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, έχεις διάθεση να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε κάνει να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και να εστιάσεις σ’ αυτά που σε γεμίζουν χαρά. Από το πρωί, δεν χάνεις ευκαιρία να μιλήσεις με δικά σου άτομα και να μοιραστείς σκέψεις και ιδέες. Επίσης, ένα ταξιδάκι θα σε βοηθήσει να ανανεωθείς, γι’ αυτό και μπαίνεις στη διαδικασία να οργανώσεις κάτι. Δεν αποφεύγεις τις έντονες και βαθιές κουβέντες, επιδιώκεις όμως να τις κάνεις με άτομα που μπορούν να καταλάβουν τα όσα λες, αλλά και τα όσα εννοείς. Λίγο προσοχή μόνο σε διάφορα που θα ακούσεις από φίλους και θα τα πάρεις σοβαρά.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, με καλύτερη διάθεση σήμερα ξεκινάς τη μέρα σου και τα πράγματα χαλαρώνουν αρκετά. Από το πρωί επικεντρώνεσαι στο να κάνεις δουλειές που αφορούν το σπίτι και που θα σε βοηθήσουν να τακτοποιήσεις και τις σκέψεις σου, που είναι λίγο χύμα από τα πολλά που διαχειρίζεσαι ταυτόχρονα. Στα οικονομικά υπάρχει θετική έκβαση και ανακουφίζεσαι από το πόσο εύκολα μπορείς να ξεμπερδέψεις από υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό να κρατήσεις αποστάσεις και να μην εμπλακείς άμεσα σε θέματα που δεν σε αφορούν. Παράλληλα, έχε λίγο τις κεραίες σου ανοιχτές, γιατί στη δουλειά υπάρχουν παράξενες καταστάσεις.

Λέων



Λέοντά μου, ξεκινάς τη μέρα σου με πιο αισιόδοξο mindset κι αυτό σε βοηθά να κινηθείς διαφορετικά και πιο άνετα. Από το πρωί, υπάρχουν εξελίξεις σε συζητήσεις και συμφωνίες που επεξεργάζεσαι και νιώθεις πως μπορείς να επεκτείνεις τα πλάνα αλλά και τις επαφές σου μέσα στη μέρα. Συνεργασίες ξεκαθαρίζουν και οι πιο ουσιαστικές είναι αυτές που θα σε βοηθήσουν να εκφραστείς καλύτερα και πιο δημιουργικά. Η επαφή και η συνεργασία με άτομα με τα οποία έχετε παρόμοιο τρόπο σκέψης δημιουργεί πιο γερές βάσεις και μεγαλύτερη σιγουριά. Επίσης, παίζουν συζητήσεις για ταξιδάκια με φίλους.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, παίρνεις απόσταση από τα πράγματα για να τα δεις καλύτερα και να εστιάσεις στα σημεία όπου χρειάζεται να λειτουργήσεις διαφορετικά. Είσαι ανοιχτός σε εναλλακτικές, ενώ μέσα από συζητήσεις φαίνεται να αναπτύσσεις στο μυαλό σου ιδέες που ακούς, προσαρμόζοντάς τες στα πλάνα σου. Στα οικονομικά, εστιάζεις στα ουσιαστικά και βάζεις σε σειρά υποχρεώσεις που χρειάζεται να καλυφθούν, ενώ κάποιες επαφές φαίνεται να φέρνουν επέκταση και εξελίξεις που αφορούν το εισόδημά σου. Και στα επαγγελματικά σου κινείσαι πιο στοχευμένα και παίρνεις κάποια ρίσκα παραπάνω.

Ζυγός



Ζυγέ μου, σήμερα το κλίμα βελτιώνεται σημαντικά. Από το πρωί υπάρχει ωραία διάθεση και η ατμόσφαιρα μέσα στην παρέα σε βοηθά να μοιραστείς ιδέες και να πάρεις feedback για να τις βελτιώσεις, αλλά και να προχωρήσεις περισσότερο. Είναι σημαντικό να παραμείνεις συγκεντρωμένος και να εκφράσεις δημιουργικά το άγχος που έχεις, αρκεί να προσέξεις ποιων τα λεγόμενα παίρνεις τα σοβαρά και ποιους εμπιστεύεσαι ανοιχτά. Η στοχευμένη δράση δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και επαφές που θα είναι αξιόλογες και ικανές να σε στηρίξουν.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα θέλεις να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις. Στη δουλειά τα πράγματα ρολάρουν καλύτερα, απλά θέλεις να λειτουργήσεις αυτόνομα και μακριά από εντάσεις και πιέσεις που θα σε κάνουν να αντιδράσεις απότομα. Όσο πιο στοχευμένα κινείσαι, τόσο πιο εύκολα μπορείς να δράσεις. Επεξεργάζεσαι συναισθήματα και καταστάσεις και αντιλαμβάνεσαι το πίσω κείμενο με άνεση. Πολύ σημαντικό όμως και το να ξεκουραστείς μέσα στη μέρα. Είναι και μια ευκαιρία να βάλεις σε σειρά προτεραιότητας όσα έχεις να κάνεις.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, μέσα από φίλους υπάρχει μια άνεση να εκφραστείς, αλλά και να αναπτύξεις ιδέες και σκέψεις που έχεις. Η αισιοδοξία σταδιακά επανέρχεται όλο και περισσότερο και, όσο βλέπεις τα πλάνα σου να προχωρούν, τόσο ανοίγεσαι. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσεις κάποιες σημαντικές επαφές που θα παίξουν μέσα στη μέρα. Οι αλλαγές σε συνεργασίες και διαπροσωπικές σχέσεις εξελίσσονται πιο ομαλά, δεν παύουν όμως και σήμερα να σε εκπλήσσουν. Αν είσαι δεσμευμένος, κάποια πράγματα μπαίνουν σε σειρά και, παρά τις αντιπαραθέσεις, το μεταξύ σας δυναμώνει και μπαίνει σε πιο γερή βάση.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, καταπιάνεσαι με τα της δουλειάς –κλασικά– και μπαίνεις στη διαδικασία να αξιοποιήσεις κάποιες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στα οικονομικά. Συμφωνίες και συζητήσεις που πέφτουν στο τραπέζι μπαίνουν σε καλύτερη επεξεργασία. Το όραμά σου επεκτείνεται κι αυτό σου δίνει ένα κίνητρο να το πας ένα βήμα παρακάτω. Ρίσκα και ανασφάλειες σε κάνουν να κομπιάσεις, όμως δεν φοβάσαι να το προσπαθήσεις και να δοκιμάσεις έναν διαφορετικό τρόπο δράσης. Αν μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι, νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά και μπορείς να κάνεις περισσότερα.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, με ωραία διάθεση ξεκινάς τη μέρα σου και τα πλάνα σου είναι απλά. Αυτό που θέλεις είναι να λειτουργήσεις άνετα, χωρίς παρεμβάσεις και μια ελευθερία να εκφραστείς. Η θετική μενταλιτέ που έχεις σήμερα φαίνεται να βελτιώνει το κλίμα με τους γύρω σου, ενώ κερδίζεις εύκολα και τη συμπάθεια νέων ανθρώπων που θα γνωρίσεις μέσα στη μέρα. Το πείσμα αποδίδει στοχευμένα, αρκεί να μην το αφήσεις να πάρει το πάνω χέρι σε όσα κάνεις. Καινοτόμες ιδέες και η επαφή με νέες απόψεις κερδίζουν το ενδιαφέρον σου, αν και θέλει προσοχή το ποιες θα υιοθετήσεις.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ μου, τα πράγματα είναι αρκετά πιο χαλαρά, αν και είσαι σε φάση που εσύ τα βλέπεις πιο βαθιά και εστιάζεις σε όσα είναι ουσιαστικά για σένα. Από το πρωί, κινείσαι με άνεση και αποφεύγεις οτιδήποτε αυξάνει την πίεση και την ένταση. Το ίδιο κάνεις και στη δουλειά, αξιοποιώντας την όποια βοήθεια και στήριξη σου προσφέρεται. Κι εσύ προσφέρεις αρκετή όμως σε δικά σου άτομα. Αυξημένη διαίσθηση και ο τρόπος που μεταφράζεις τα μηνύματα που παίρνεις σε βοηθούν να προετοιμαστείς. Λίγη προσοχή στα οικονομικά, γιατί κάπως το χάνεις.