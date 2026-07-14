Τα ζώδια της Δευτέρας

Κριός



Κριέ μου, σήμερα από τη μία υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη ματιά στα ζητήματα που επανέρχονται σχετικά με το σπίτι λόγω ανάδρομου και μπορείς να δεις τι χρειάζεται να γίνει για να τακτοποιηθούν και να κλείσουν. Από την άλλη, στη δουλειά υπάρχει μια ηρεμία και μια άνεση στο πώς ρολάρουν τα πράγματα, αν και έχεις πολλά στο μυαλό σου που θέλεις να τρέξεις ταυτόχρονα. Καλό είναι να μην πιέσεις καταστάσεις και να δεις τη ροή. Σχετικά με τη δουλειά, υπάρχουν κάποιες έντονες συζητήσεις ή ξαφνικές αλλαγές που θα σε τσιτώσουν. Άσε το πείσμα και τις αντιδραστικές κινήσεις και δες αν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όσα σκοπεύεις να αναλάβεις.

Ταύρος



Ταύρε μου, σκέψεις, δημιουργικά κομμάτια και ιδέες σε ενεργοποιούν αρκετά σήμερα. Μέσα από συζητήσεις που γίνονται, νιώθεις να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να γίνονται πιο συγκεκριμένα στο κεφάλι σου αυτά που θέλεις να τρέξεις. Επίσης, κάποιες σημαντικές επαφές μέσα στη μέρα παίζουν ρόλο στο να προχωρήσουν τα πλάνα σου, ενώ και η διάθεση για φλερτ δημιουργεί εξίσου ενδιαφέρουσες ευκαιρίες στα προσωπικά σου. Από την άλλη, υπάρχουν διάφορα ξαφνικά που επηρεάζουν τα οικονομικά σου, ενώ αν είσαι σε σχέση θέλει λίγη προσοχή η ένταση με το αμόρε. Γιατί εκεί μπορεί να ξεσπάσεις και την πίεση από την δουλειά.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, η ανάγκη σου να λειτουργήσεις και να κινηθείς πιο ασφαλής βγαίνει στην επιφάνεια και είναι κάτι το πιο εύκολο να συμβεί. Από το πρωί, εστιάζεις στο να δεις τις ανάγκες σου περισσότερο και να κάνεις αυτό που θεωρείς καλύτερο για να τις καλύψεις, ενώ αντιλαμβάνεσαι και πιο εύκολα τα άτομα που θέλουν να σε στηρίξουν. Μικρές αλλαγές στο σπίτι φαίνεται να ανανεώνουν τη διάθεσή σου. Από την άλλη, σήμερα ίσως υπάρξουν και κάποιες εντάσεις μέσα στην οικογένεια ή θα παίξουν παράπονα που υπάρχουν καιρό. Τέλος, δώσε βάση σε οικονομικά θέματα με φίλους.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, γεμάτη η μέρα σήμερα. Από τη μία, υπάρχει μια διαύγεια στο πώς βλέπεις τα πράγματα, αλλά και μια άνεση στο να ανοίξεις συζητήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά με σημαντικά άτομα και θα σε στηρίξουν έμπρακτα. Παρά το άγχος που έχεις, φαίνεται να βγαίνει άκρη και η πίεση που δημιουργείται αποδίδει καρπούς. Καλό είναι να αποφύγεις τις έντονες συζητήσεις, αν και οι αποκαλύψεις που θα δεις θα δημιουργήσουν μια ταραχή παραπάνω κι ένα πείσμα στον τρόπο που θα απαντήσεις. Υπάρχουν απαιτήσεις που σε ζορίζουν, σου δίνουν όμως και τη δυνατότητα να αποδείξεις την αξία σου

Λέων



Λέοντά μου, παίρνεις αποστάσεις και λίγο χρόνο για να ξαναδείς κάποια σημαντικά ζητήματα που έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια διαύγεια και μια άνεση στο να εντοπίσεις καλύτερα λεπτομέρειες, αλλά και να επεξεργαστείς σκηνικά που σε έχουν επηρεάσει αρκετά, ώστε να δράσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο παρακάτω και που θα επαναφέρει την αυτοεκτίμησή σου σε ένα καλό επίπεδο. Αυτό που θέλει προσοχή είναι ποιους παίρνεις στα σοβαρά, αλλά και πόσο σκληρά απαντάς. Από την άλλη, καλό είναι να δώσεις μεγαλύτερη βάση σε οικονομικά θέματα, καθώς υπάρχουν έξοδα, αλλά και μια περίεργη εξέλιξη με συνεργάτες.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, παίρνεις λίγο χρόνο με τον εαυτό σου σήμερα και επεξεργάζεσαι κάποια πράγματα εκ νέου. Υπάρχουν σπουδαίες ευκαιρίες που φανερώνονται μέσα στη μέρα και σε κάνουν να επανεξετάσεις κάποιες ιδέες που είχες αφήσει στην άκρη, αλλά και επαγγελματικά βήματα για τα οποία δεν ήσουν και τόσο σίγουρος. Μέσα από συζητήσεις με φίλους ενισχύεται η αυτοεκτίμησή σου και νιώθεις πιο ασφαλής στο να πάρεις το ρίσκο που σκέφτεσαι. Στη δουλειά χρειάζεται να δείξεις μεγαλύτερη ευελιξία και να αποφύγεις τα «ξέρω καλύτερα πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα».

Ζυγός



Ζυγέ μου, ευκαιρίες στη δουλειά επανέρχονται και συζητήσεις με σημαντικά πρόσωπα και ανωτέρους σου φαίνεται να σου δίνουν τη δυνατότητα για να δεις τα πράγματα καλύτερα και να εκμεταλλευτείς κάποιες συνθήκες με μεγαλύτερη άνεση. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτά που προσφέρεις. Παρασκηνιακές κινήσεις που παίζουν αυτές τις μέρες φέρνουν επιπλέον σημαντικές επαφές και διαβεβαιώσεις πως πολλά μπαίνουν σε σειρά. Ωστόσο, ετοιμάσου από σήμερα για ένα διάστημα αποκαλύψεων που θα επηρεάσουν τόσο το πώς βλέπεις τα πράγματα, αλλά και τον τρόπο που θα διεκδικήσεις αυτά που θέλεις.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, μια θετική νότα και μια αίσθηση αισιοδοξίας στρέφουν το ενδιαφέρον σου σε πράγματα που σου αρέσουν και μέσω των οποίων θα βρεις τον τρόπο να εκφραστείς πιο άμεσα. Όσο το κάνεις, anyways. Είναι μια μέρα που σκέφτεσαι τα πράγματα διαφορετικά και οι εναλλακτικές που έχεις καιρό στο μυαλό σου φαίνεται να αποκτούν άλλο νόημα, αλλά και μια παραπάνω ευκολία στο να μπορέσεις να τις αξιοποιήσεις. Επεξεργάζεσαι νέους στόχους. Επειδή όμως υπάρχει κι ένα άγχος που επικρατεί, σε προβληματίζουν τα διάφορα σχόλια και παίρνεις αποστάσεις κάπως απότομα.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, σημαντικές ευκαιρίες στα οικονομικά, αλλά και στη διαχείρισή τους έχει το μενού σήμερα. Από το πρωί, το μυαλό σου πηγαίνει σε πιο βαθιά νερά και ίσως έρθεις σε επαφή με σκέψεις και συναισθήματα που έχεις να ασχοληθείς καιρό για τους δικούς σου λόγους. Είναι πιο εύκολο να κατανοήσεις κάποιες καταστάσεις σε μεγαλύτερο βάθος, αλλά και να αξιοποιήσεις αυτή την ενισχυμένη διαίσθηση που έχεις σήμερα και να προετοιμαστείς καλύτερα. Στη δουλειά θα χρειαστεί ψυχραιμία, γιατί συμπεριφορές από τους απέναντι μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις και αποστάσεις, αλλά και μια διάθεση να πεις πολλά πάνω στον εκνευρισμό σου.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, το κλίμα με του απέναντι είναι αρκετά καλό σήμερα και αντιλαμβάνεσαι πως οι συνεννοήσεις και οι συζητήσεις έχουν μια καλή βάση για να κυλήσουν ομαλά, αλλά και για να τακτοποιηθούν υποθέσεις που τρέχουν. Εσύ από την πλευρά σου δείχνεις μια προθυμία να κινηθείς πιο ευέλικτα σε ορισμένα ζητήματα, ενώ δημιουργούνται ιδέες που σου φαίνονται αρκετά ενδιαφέρουσες. Θα υπάρξουν όμως και κάποια πράγματα που μπορεί να σε μπερδέψουν. Καλό είναι να αποφύγεις να βασιστείς σε απλά λεγόμενα, γιατί μπορεί όλο να λειτουργήσει ανάποδα και να στραβώσεις πολύ εύκολα. Αναμπουμπούλες στη δουλειά δημιουργούν επιπλέον άγχος.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα με την οργανωτικότητά σου όλα μπορούν να τακτοποιηθούν πιο εύκολα, ενώ μπαίνεις στη διαδικασία να δώσεις λίγη περισσότερη βάση σε διάφορα που παρατηρείς, εστιάζοντας σε λεπτομέρειες. Μέσω της δουλειάς υπάρχουν ευκαιρίες που θα ενισχύσουν αρκετά το οικονομικό σου, αρκεί να έχεις το νου σου στις διαπραγματεύσεις. Στα προσωπικά, υπάρχουν κάποιες εντάσεις και συζητήσεις που μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Το να απαντήσεις σκληρά και με ένταση δε θα βοηθήσει να εξομαλυνθεί το κλίμα. Κράτα χαμηλούς τόνους και απόφυγε τις σκληρές απαντήσεις.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, με μια διαφορετική, καλύτερη διάθεση ξεκινάς τη μέρα σου και το φλερτ που υπάρχει από νωρίς στην ατμόσφαιρα σου φτιάχνει το κέφι και σε κινητοποιεί να το απολαύσεις και να ανταποκριθείς, αν σου κάνει κέφι. Γενικά, στις αλληλεπιδράσεις σου με τους άλλους είσαι πιο ήπιος και πιο γλυκός και αυτό φαίνεται να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες σε πολλούς τομείς. Αυτό που θέλει προσοχή είναι στα έξοδα, γιατί σήμερα ξεφεύγεις εύκολα. Κάποιοι από τους συνεργάτες κινούνται αρκετά κυκλοθυμικά ή μπορεί να παρατηρήσεις ξαφνικές αλλαγές που θα σε αγχώσουν δεν θα ξέρεις πώς να προσεγγίσεις την όλη φάση.