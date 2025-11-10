Τα ζώδια της Δευτέρας

Τα ζώδια της Κυριακής

Κριός

Κριέ μου, το φως του φεγγαριού πέφτει στο κομμάτι των επαγγελματικών σου αλλά και της εικόνας που βγάζεις προς τα έξω. Η μέρα είναι αρκετά ευνοϊκή για να οργανώσεις τα επόμενα σου βήματα, αφού κάνεις τον απολογισμό που χρειάζεσαι για να δεις τι έχεις κατακτήσει μέχρι τώρα. Στο μυαλό σου υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα και δημιουργείς αρκετές ευκαιρίες μέσα από την επικοινωνία με τους άλλους, για να κάνεις την αρχή που θέλεις. Πέρα από αυτά, σήμερα ίσως συνειδητοποιήσεις πως ήρθε η στιγμή να κλείσεις έναν κύκλο επαγγελματικής φύσης, καθώς θα χρειαστεί να πας παρακάτω χωρίς να έχεις ανοιχτά ζητήματα πίσω σου.

Ταύρος

Σήμερα, Ταύρε μου, τα πράγματα μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά δεν είναι και τόσο. Οι συνειδητοποιήσεις που κάνεις μέσα στη μέρα θα σε οδηγήσουν σε συμπεράσματα που θα σου αλλάξουν τον τρόπο σκέψης, αλλά και τη φιλοσοφία που αντιμετωπίζεις καταστάσεις, αλλά και άτομα. Ένας απολογισμός των μέχρι τώρα δεδομένων είναι κάτι που δεν πρέπει να πάρεις αψήφιστα, καθώς οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα σου δείξουν αυτό που χρειάζεται να αλλάξει ή αυτό που θα χρησιμοποιήσεις σαν βάση για να συνεχίσεις. Ίσως είσαι στα πρόθυρα να κλείσεις κάποια κεφάλαια και να αφήσεις πίσω έναν τρόπο ζωής, μέσα από αυτές τις συνειδητοποιήσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμέ μου, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μέρα που κάνεις τον απολογισμό σου και περιμένεις να σου δοθεί η ευκαιρία να κάνεις το ζύγισμα των καταστάσεων μέσα στη μέρα. Αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχουν ουσιαστικά θέματα που θα χρειαστεί να δώσεις περισσότερη βάση, και τώρα έχεις τη δύναμη αλλά και μια ελευθερία κινήσεων να το κάνεις, αλλά και να το φέρεις περισσότερο στα μέτρα σου. Αυτό που θα συνειδητοποιήσεις πιο άμεσα είναι τα πράγματα που πρέπει να αναπτυχθούν για να νιώσεις ασφαλής, αλλά και για ποιο λόγο ξυπνούν οι ανασφάλειές σου. Ίσως έτσι βρεις τον τρόπο να το αλλάξεις όλο αυτό, ώστε να μην σε εμποδίζει εφεξής.

Καρκίνος

Σήμερα, Καρκίνε μου, φαίνεται πως μέσα σου καταλήγεις με ποιους μπορείς να συνεργαστείς καλύτερα και από ποιους είναι καλύτερο να απομακρυνθείς. Η μέρα είναι αρκετά ευνοϊκή για να επενδύσεις σε συνεργασίες με άτομα που μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα και αντιλαμβάνεσαι τον τρόπο που κινούνται μέσα στη δουλειά, αλλά και σε ένα πιο κοινωνικό κομμάτι. Σίγουρα θα νιώσεις μια εσωτερική ανάγκη να κλείσεις κεφάλαια και αλλάξεις τη στάση σου απέναντι σε άτομα αλλά και σε καταστάσεις για τις οποίες έκανες υπομονή και περίμενες πως κάτι θα αλλάξει. Ίσως το φως της σημερινής πανσελήνου ρίξει και εκεί το φως του και δεις τα πράγματα διαφορετικά.

Λέων

Λιοντάρι μου, ο ρυθμός που ακολουθείς μέχρι τώρα σου αφήνει ένα περιθώριο να κατανοήσεις το πόσα πολλά καταφέρνεις και πόσο μπορεί να ζορίζεσαι ψυχολογικά για να το κάνεις όλο αυτό; Η μέρα σε κάνει να εστιάσεις σε αυτό το κομμάτι σήμερα και να κάνεις ίσως έναν απολογισμό για το αν πρέπει να συνεχίσεις στο ίδιο μοτίβο ή αν ήρθε η ώρα να το αλλάξεις και να το κάνεις πιο δημιουργικό και παραγωγικό, ώστε να αντιλαμβάνεσαι καλύτερα και τα αποτελέσματα. Ναι, η μέρα είναι αρκετά καλή για να δεις κάποιους από τους καρπούς των κόπων σου να αποδίδουν, αλλά και να ανοίξει στο μυαλό και ένα νέο μονοπάτι που θα βελτιώσει κάπως την κατάσταση.

Παρθένος

Παρθένε μου, σήμερα που η Σελήνη κυκλώνει, εσύ περιμένεις να δεις τα αποτελέσματα σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά σου, αλλά και πιο προσωπικά σου ζητήματα, όπως το φλερτ και οι εξελίξεις σε πιο προσωπικές γνωριμίες. Είναι μια μέρα που μπορεί όμως να συνειδητοποιήσεις πιο έντονα πως ήρθε η ώρα να κλείσει ένα κεφάλαιο που δεν προχωρά άλλο και να ασχοληθείς με κάτι νέο και πιο φρέσκο, που θα σε φέρει πιο κοντά με τη διασκέδαση, τις νέες γνωριμίες αλλά και την ανανέωση στο επαγγελματικό σου κομμάτι. Μπορεί και τα αποτελέσματα που θα δεις να μην σε ευχαριστήσουν στο βαθμό που περίμενες και να το δεις σαν έναν ακόμα λόγο να αλλάξεις ρότα.

Ζυγός

Ζυγέ μου, σήμερα είναι μια ευκαιρία να κλείσεις ζητήματα που αφορούν το σπίτι σου ή κάποιο ακίνητο που προσπαθείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις. Υπάρχει η δυνατότητα να δεις τα αποτελέσματα που θέλεις και ίσως να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο πριν κλείσουν οι συζητήσεις και να καταφέρεις να βγεις πιο κερδισμένος. Από την άλλη, θα δεις πως θα κάνεις κάποιες συνειδητοποιήσεις και θα αντιληφθείς πως κάποια συναισθήματα, αλλά και καταστάσεις που τα τροφοδοτούν, δεν είναι αυτά που θέλεις να συνεχίσεις να έχεις στη ζωή σου. Πέρα από την κορύφωση κάποιων γεγονότων, σήμερα κάνεις και κλεισίματα που θα σε οδηγήσουν σε κάτι καινούργιο. Αρκεί να το πάρεις σοβαρά.

Σκορπιός

Σκορπιέ μου, σήμερα συνειδητοποιείς πως ο τρόπος σκέψης που ακολουθείς μέχρι σήμερα, ίσως να μην είναι κάτι που πλέον σε εξυπηρετεί ή μπορεί να σε βοηθήσει στον τρόπο που χρειάζεται να κινείσαι στην καθημερινότητά σου. έχεις τη δύναμη σήμερα – και το αντιλαμβάνεσαι σε μεγάλο βαθμό – να το αλλάξεις και να το φέρεις προς το μέρος σου περισσότερο, ώστε να μπορέσεις να το αξιοποιήσεις από εδώ και στο εξής καλύτερα. Αυτή η πανσέληνος σήμερα έχει μια αρκετά έντονη δυναμική και σε παροτρύνει να κάνεις κάποιες επεκτάσεις, που θα σε βοηθήσουν να εκφραστείς, αλλά και να βρεις ουσιαστικά τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει.

Τοξότης

Τοξότη μου, σήμερα κάποιο κομμάτι κλείνει και αντιλαμβάνεσαι πως ίσως αυτό γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που σταθεροποιούνται και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσεις από σήμερα πιο δυναμικά και να κάνεις συνεργασίες που θα σε βοηθήσουν να προωθήσεις τα πλάνα σου με μεγαλύτερη ευκολία και καλύτερη οργάνωση. Στο επίκεντρο με την πανσέληνο έρχονται τα οικονομικά σου και εσύ ξεκινάς να το δουλεύεις καλύτερα, τόσο από το κομμάτι της οργάνωσής του όσο και από το κομμάτι καλύτερης δουλειάς ή επέκτασής σου στην τωρινή σου δουλειά.

Αιγόκερως

Αιγόκερέ μου, σήμερα το φως του γεμάτου φεγγαριού έρχεται να σου δείξει πως κάποιες καταστάσεις πρέπει να κλείσουν. Ήρθε η ώρα να τελειώσεις με κάποια κεφάλαια και να πας παρακάτω, χωρίς ενοχές και τύψεις. Η νέα αρχή που έκανες, σήμερα έρχεται να πιστοποιηθεί μέσα από αυτή την ολοκλήρωση. Αντιλαμβάνεσαι πλέον πως έχεις την ορμή να κυνηγήσεις αυτό που θέλεις και να το κάνεις με ένα καινοτόμο τρόπο. Ίσως έχεις την τάση να δώσεις μεγαλύτερο βάθος στα επόμενα βήματά σου, έχοντας στο νου σου πως είναι πιο ουσιαστικό το επόμενο κεφάλαιο, με το οποίο και ασχολείσαι.

Υδροχόος

Υδροχόε μου, σήμερα γίνονται αποκαλύψεις. Είτε είσαι έτοιμος είτε όχι για αυτό, θα δεις μπροστά σου πράγματα που θα σου αποδείξουν πλέον από τι χρειάζεται να απομακρυνθείς. Το παρασκήνιο αυτό ίσως σου δώσει την ώθηση που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις κάτι δικό σου ή να οργανώσεις μια ομάδα από άτομα που εμπιστεύεσαι περισσότερο και θα ξεκινήσεις να δουλεύεις με καλύτερες συνθήκες. Ο απολογισμός που θα κάνεις θα είναι καθοριστικός για το πώς θα συνεχίσεις παρακάτω. Ένα άλλο που θα σε βάλει σε σκέψεις είναι πως το κεφάλαιο που παρατηρείς ίσως πρέπει να κλείσει και να ξεκινήσεις κάτι άλλο, που δεν έχεις δει και θέλεις να δοκιμάσεις.

