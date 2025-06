Τσαπατάκης: Ο Παραολυμπιονίκης έγινε πατέρας για πρώτη φορά!

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Αντώνης Τσαπατάκης καθώς ο ίδιος ανέβασε ένα βίντεο στα social media, όπου κάνει τη βόλτα του μαζί με το μωράκι του.

«Test driving the new family’s ride. Review video soon at “Γονέας με αναπηρία και νεογέννητο» series», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αντώνης Τσαπατάκης.

Ο Παραολυμπιονίκης έγινε μπαμπάς τον Μάιο που μας πέρασε, καθώς η σύζυγος του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

