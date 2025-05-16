Το συγκινητικό τηλεφώνημα της Νάνας Μούσχουρη στην Κλαυδία
18:00 | 16/05/2025
Η Νανά Μούσχουρη  θέλησε να της εκφράσει τον θαυμασμό στην Κλαυδία για την επιλογή της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Εurovision με ένα παραδοσιακό τραγούδι, την «Αστερομάτα».

Το στιγμιότυπο προβλήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και κατέγραψε τον διάλογο των δύο γυναικών.

«Ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για την απόφασή σας να τραγουδήσετε ένα τραγούδι παραδοσιακό. Και το τραγουδάτε πολύ καλά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία»,ήταν τα λόγια της.

«Είναι μεγάλη μου τιμή πραγματικά που μπήκατε στον κόπο να ακούσετε το τραγούδι και να μου ευχηθείτε. Με τιμά πολύ αυτό», απάντησε η Κλαυδία.

